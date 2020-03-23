حسام حسن: أتمنى اللعب لمنتخب مصر وطموح الاحتراف مستبعد

قال حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إنه، شرف لأى لاعب ترشيحه للانتقال إلى الأهلي أو الزمالك.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أتمني اللعب مع المنتخب الوطني حتى لو لم انتقل إلى الأهلي أو الزمالك، وهذا شرف كبير لي، وأنا تحت أمر أى نادي".



وتابع: "طموح الاحتراف بالنسبة لى لم يعد متواجد بسبب وصولي إلى 26 سنة، وطموحي هو الانتقال إلى أحد قطبي الكرة المصرية، وقمت بتمديد عقدي مع سموحة لمدة موسمين وأتمنى اللعب مع منتخب مصر وأكون رقم واحد".