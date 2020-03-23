Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 23 مارس: البرسا يُضحي بنجمي الفريق من أجل لاوتارو مارتينيز.. تجديد عقد نجم البلوجرانا.. تطور جديد في صفقة نيمار

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:17 م
Advertisements
أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
Advertisements
شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 23 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 23 - 3 - 2020 :-

- نجم برشلونة "المنبوذ" على أعتاب البريميرليج

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ تنتهي في نهاية الموسم الحالي ومن المتوقغ ألا يفعل الفريق البافاري بند أحقية الشراء بالإضافة إلى عدم وجود رغبة لدى برشلونة لاستمرار النجم البرازيلي مع الفريق، وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كوتينيو يأسف على رحيله عن ليفربول ويخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، حيث قدم أفضل مستوياته على الإطلاق في المسابقة الإنجليزية.

- برشلونة يلجأ لخطة "ويبستر" لضم نيمار

وبحسب شبكة ESPN، فإن إدارة النادي الكتالوني ستلجأ للمادة رقم 17 من قوانين الفيفا لضم نيمار، وتنص المادة على أن اللاعبين الذين بلغت أعمارهم 28 عاماً يستطيعون تقرير مصيرهم وإختار وجهة أخرى، حتى لو أصرت فرقهم الحالية على عدم بيعهم، مع دفع باقي مدة التعاقد.

- برشلونة يُجدد عقد نجم الفريق

وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني قررت تمديد عقد لاعب الوسط الشاب "أليكس كولادو" لمدة عامين إضافيين، مع تعديل بنود تعاقده، للإبقاء عليه داخل جدران النادي الكتالوني، وأضافت الصحيفة، أن كولادو وجد فرصة في الفريق الأول رفقة زميله ريكي بويج، منذ تولي المدرب الحالي كيكي سيتين المسئولية في يناير.

- بسبب كورونا.. برشلونة يخذ قرار صادم بشأن نيمار وديمبلي

أدى انتشار فيروس كورونا إلى تغيير خطط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن انتشار فيروس كورونا وتعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز إلى خسارة نادي برشلونة حوالي 60 مليون يورو حتى الآن، وأكدت التقارير ان نادي برشلونة غير خطته بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

- الكشف عن عرض مفاجئ من برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز

وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندوديبورتيفو، إن في ايطاليا كشفوا عن العرض الاول من البارسا لإنتر من اجل لاوتارو، والذي رفضه النادي الايطالي، حيث جاء العرض المفاجئ من البارسا بيع الثنائي ارتورو فيدال وسيميدو بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي قدره 70 مليون يورو.

- برشلونة يرصد صفقة مفاجئة من الدوري الإيطالي

أشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة الكالتشيو ميركاتو، إن برشلونة وأتليتكو مدريد مهتمان بضم أليسيو رومانيولي قائد فريق ميلان بالصيف المقبل، وكان نادي ميلان قد بدأ محادثات مع رايولا وكيل أعمال اللاعب في الفترة الأخيرة لتجديد عقده مع الروسونيري حتى موسم 2026.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار نشرة أخبار برشلونة اليوم ميسي فيروس كورونا أهم أخبار برشلونة اليوم أخبار برشلونة اليوم 70 مليون

أخبار تهمك

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

منذ أقل من ساعتين

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ أقل من ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعة

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 4 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس 31 يناير 2019

ميسي يقترب من تجديد عقده مع برشلونة

أخبار برشلونة اليوم: عرض جديد من البرسا لضم نيمار وصفقة كبري بديلة وميسي ينقذ رأس فالفيردي وصفقة تبادلية مفاجئة

أخبار برشلونة: محاولة وعرض أخير لضم نيمار وتعليق مثير من البرسا على الصفقة وريال مدريد يظهر في الصورة وانهيار البرسا

نشرة أخبار برشلونة اليوم: نجمي البرسا يرحلان في يناير وحلم الصفقة الكبري يتبخر ومفاجأة عن نيمار والكشف عن الصفقة الجديد

أخبار برشلونة اليوم: نيمار إلى البرسا مقابل 180 مليون وصدمة كبرى لجماهير البلوجرانا بسبب فالفيردي وتحديد بديل بيكيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

09:38 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status