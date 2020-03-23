أخبار برشلونة اليوم الإثنين 23 مارس: البرسا يُضحي بنجمي الفريق من أجل لاوتارو مارتينيز.. تجديد عقد نجم البلوجرانا.. تطور جديد في صفقة نيمار

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 23 - 3 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع تأجيل الدوري الاسباني في الفترة المقبلة بعد انتشار فيروس كورونا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 23 - 3 - 2020 :-





- نجم برشلونة "المنبوذ" على أعتاب البريميرليج





ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ تنتهي في نهاية الموسم الحالي ومن المتوقغ ألا يفعل الفريق البافاري بند أحقية الشراء بالإضافة إلى عدم وجود رغبة لدى برشلونة لاستمرار النجم البرازيلي مع الفريق، وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كوتينيو يأسف على رحيله عن ليفربول ويخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، حيث قدم أفضل مستوياته على الإطلاق في المسابقة الإنجليزية.





- برشلونة يلجأ لخطة "ويبستر" لضم نيمار





وبحسب شبكة ESPN، فإن إدارة النادي الكتالوني ستلجأ للمادة رقم 17 من قوانين الفيفا لضم نيمار، وتنص المادة على أن اللاعبين الذين بلغت أعمارهم 28 عاماً يستطيعون تقرير مصيرهم وإختار وجهة أخرى، حتى لو أصرت فرقهم الحالية على عدم بيعهم، مع دفع باقي مدة التعاقد.





- برشلونة يُجدد عقد نجم الفريق





وفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني قررت تمديد عقد لاعب الوسط الشاب "أليكس كولادو" لمدة عامين إضافيين، مع تعديل بنود تعاقده، للإبقاء عليه داخل جدران النادي الكتالوني، وأضافت الصحيفة، أن كولادو وجد فرصة في الفريق الأول رفقة زميله ريكي بويج، منذ تولي المدرب الحالي كيكي سيتين المسئولية في يناير.





- بسبب كورونا.. برشلونة يخذ قرار صادم بشأن نيمار وديمبلي





أدى انتشار فيروس كورونا إلى تغيير خطط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية إلى أن انتشار فيروس كورونا وتعليق بطولة الدوري الإسباني الممتاز إلى خسارة نادي برشلونة حوالي 60 مليون يورو حتى الآن، وأكدت التقارير ان نادي برشلونة غير خطته بشأن ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





- الكشف عن عرض مفاجئ من برشلونة لضم لاوتارو مارتينيز





وفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة موندوديبورتيفو، إن في ايطاليا كشفوا عن العرض الاول من البارسا لإنتر من اجل لاوتارو، والذي رفضه النادي الايطالي، حيث جاء العرض المفاجئ من البارسا بيع الثنائي ارتورو فيدال وسيميدو بالإضافة إلى دفع مبلغ مالي قدره 70 مليون يورو.





- برشلونة يرصد صفقة مفاجئة من الدوري الإيطالي





أشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة الكالتشيو ميركاتو، إن برشلونة وأتليتكو مدريد مهتمان بضم أليسيو رومانيولي قائد فريق ميلان بالصيف المقبل، وكان نادي ميلان قد بدأ محادثات مع رايولا وكيل أعمال اللاعب في الفترة الأخيرة لتجديد عقده مع الروسونيري حتى موسم 2026.



