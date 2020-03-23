نجاة علي.. مطربة شاركت بأول فيلم غنائي واختارت منها أم كلثوم أبيات

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطربة نجاة علي، وشهرتها "الكبيرة" وهي أول من شارك في فيلم غنائي وأيضًا في افتتاح الإذاعة المصرية.



الكثير لا يعلم أن نجاة الصغيرة أطلق عليها "نجاة الصغيرة" بسبب أن الفنانة نجاة علي، تحمل لقب "نجاة الكبيرة".



ومن خلال هذا التقرير نُقدم لكم بوابة "الفجر الفني" معلومات عن الفنانة نجاة علي، في ذكرى ميلادها



1- اسمها بالكامل نجية علي صيام، ولدت في فارسكور بمحافظة الدقهلية يوم 23 مارس عام 1913.



2- ابتدأت حياتها الفنّية صغيرة السّن. عندما توفّي أبوها سنة 1930، فكّرت في احتراف الغناء.



3- اكتشفها شاعر الأغاني حسين حلمي المانسترلي. أحضرها من الرّيف، وتعهّدتها شركة أوديون، واشتهرت كمطربة.



4- اشتركت في أول حفلة علي مسرح الأزبكية في سنة 1929.



5- اشتركت في حفل افتتاح الإذاعة المصرية سنة 1934 مع كوكب الشرق الست أم كلثوم، وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



6- سجلت أول أإنية للإذاعة تحمل اسم "سر السعادة".



7- تتلمذت على يد دواوود حسني، واكتشفت رياض السنباطي، وكان حينها عازف عود في فرقتها.



8- وسجلت حوالى 90 أسطوانة وعدد كبير من الشرائط في الإذاعة من أشهرها: "فاكراك ومش حنساك٬ عيد الشباب٬ قلوب الحبايب٬ من بعيد لبعيد".



9- وقفت أمام محمد عبد الوهاب فى فيلم دموع الحب عام 1935 ٬ ومن أفلامها: "حب من السماء٬ شيء من لا شيء٬ الحظ السعيد٬ الكل يغنى٬ الشاطر حسن٬ معجزة الحب، عاشت في الإسكندرية".



10- وفي أغنيتها الوداع من أشعار إبراهيم ناجي، ولحنها في العام 1954 المطرب محمد فوزي، واختارت منها كوكب الشرق أم كلثوم سبعة أبيات لأغنيتها المشهورة الأطلال.



11- قامت بالبطولة الغنائية لفيلم "دموع الحب"عام 1936 وهو أول فيلم غنائى بطريقة الديالوج بينى وبين محمد عبد الوهاب



12- كانت تحب أصوات محمد قنديل، وسعاد محمد.



13- وعن المطربات اللاتى عاصرتهن " منيرة المهدية، فتحية أحمد، أم كلثوم، صباح، ليلى مراد، سعاد محمد، حورية حسن وعائشة حسن".



14- عاشت نجاة في الإسكندرية بعد اعتزالها الغناء في الإذاعة في أوائل الخمسينيات.



15- تزوجت من ضابط كبير بالجيش يدعى الطوبجى، ولها منه ولد اسمه ممدوح، توفت يوم 26 ديسمير عام 1993.