مهاجم سموحة: أتمنى الانضمام للأهلي

قال حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إنه يتمنى الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية "كان هناك حديث فى بداية الموسم الحالي حول الانتقال إلى النادى الأهلي ولكن المفاوضات توقفت وأى لاعب يتمنى اللعب داخل القلعة الحمراء".



وتابع :"أتمنى اللعب فى النادى الأهلي من أجل مزاملة ياسر إبراهيم من جديد، ولم يتحدث معي أى مسؤول من القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية".