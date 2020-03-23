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الصحة: "إحنا في رفاهية مقارنة بالدول الأخرى.. وعايزين نحافظ على الحالة دي"

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:16 م
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ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
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قال مسئول من وزارة الصحة، إنه تم تشكيل لجنة علمية لوضع بروتكول علاج لمصابي فيروس كورونا، موضحا أنهم يسيرون وفقا لأسلوب علمي، ويطبق البروتكول في كل مستشفيات العزل.

وأشار، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأثنين، إلى أن من يشعر بأعراض الإصابة بالكورونا يتوجه إلى مستشفى الحميات والصدر، فيتم توقيع الكشف عليه، وإجراء التحليل له، ولو ثبت إصابته يحال إلى مستشفى العزل.

وأضاف أن مصر حاليا في المرحلة الثانية، والتي نستطيع فيها تحديد مصدر الإصابة، متابعا: "إحنا في رفاهية مقارنة بالدول الأخرى، حيث مازال لدينا أماكن فارغة في المستشفيات، وفرق طبية جاهزة لاستقبال الحالات، وعايزين نحافظ على الحالة دي".

وشدد على ضرورة أن يلتزم المواطنين بالإجراءات التي أقرتها الدولة، قائلا: "اقعد في بيتك حفاظًا على سلامتك".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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