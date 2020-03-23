بسبب كورونا.. بريطانيا تعلن إغلاقاً عامًا لمدة 3 أسابيع





قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الإثنين، إن "فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)، أكبر خطر يواجه المملكة المتحدة منذ عقود"، معلناً وضع البلاد في حالة إغلاق عام لمدة 3 أسابيع كإجراء احترازي ضد تفشي فيروس كورونا.





كما أعلن جونسون، تعليق الفعاليات العامة والتجمعات في الشوارع لأكثر من شخصين، مطالبًا الجميع بالبقاء في المنازل في ظل تلك الظروف الحرجة التي تمر بها بريطانيا، مؤكداً على أنه سيتم تطبيق القوانين بصرامة على المخالفين لإجراءات مواجهة تفشي الفيروس.





هذا وشهدت مناطق كثيرة في بريطانيا، بينها الحدائق الوطنية في ويلز واسكتلندا اكتظاظا، رغم تأكيد الحكومة ضرورة الحفاظ على الابتعاد الاجتماعي للحد من انتقال الفيروس.





ودعا وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب إلى عودة البريطانيين من الخارج، مضيفاً "ندعو بشدة المسافرين البريطانيين خارج البلاد إلى العودة لديارهم الآن بينما لا تزال هناك طرق تجارية تتيح لهم ذلك، و إذا كنت في إجازة في الخارج حان الوقت لتعود إلى بلادك الآن".





وتظهر أحدث الأرقام أن بريطانيا سجلت حتى الآن 6650 حالة مؤكدة لمرض كوفيد-19 و335 حالة وفاة.





وفي وقت سابق اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



