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رسالة مدافع الأهلي لإكرامي وعاشور

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:08 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبا القلعة الحمراء من الشخصيات القيادية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كان لي الشرف بوجودي مع عاشور وإكرامي خلال الفترة الماضية داخل النادي الأهلي وهما شخصيات قيادية داخل الفريق".

وتابع: "أتمنى التوفيق للثنائي فى الفترة المقبلة، وسأظل على تواصل معهما خلال الفترة القادمة بعد رحيلهما عن النادي الأهلي".
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