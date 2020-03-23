رسالة مدافع الأهلي لإكرامي وعاشور

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الثنائي شريف إكرامي وحسام عاشور، لاعبا القلعة الحمراء من الشخصيات القيادية.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"كان لي الشرف بوجودي مع عاشور وإكرامي خلال الفترة الماضية داخل النادي الأهلي وهما شخصيات قيادية داخل الفريق".



وتابع: "أتمنى التوفيق للثنائي فى الفترة المقبلة، وسأظل على تواصل معهما خلال الفترة القادمة بعد رحيلهما عن النادي الأهلي".