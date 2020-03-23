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مدافع الأهلي يكشف أهم مميزات فايلر

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:06 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأل لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق لا يفرق بين اللاعبين على الإطلاق.

وأضاف مدافع الأهلي في تصريحات تلفزيونية "فايلر يفضل المصلحة العامة للنادى الأهلي، والجميع سواء داخل الفريق وهو يقوم بتطبيق نظام مميز للغاية والأهم هو مصلحة النادي والمكسب فقط".

وتابع : "فايلر يحاول التقرب من جميع اللاعبين، ولاعبي النادى الأهلي يحبون بعض بشدة ويتمنوا للاعب الذي يشارك تقديم مستوى مميز من أجل مصلحة الفريق".
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