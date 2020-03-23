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رامي ربيعة: لا يوجد أزمة في دفاع الأهلي وقادرون على التتويج بالبطولات
الإثنين 23/مارس/2020 - 11:02 م
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علي نبوي
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قال أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن دفاع القلعة الحمراء لا يعاني على الإطلاق خلال الفترة الماضية رغم وجود انتقادات.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن لا نزال فى بداية الموسم ولدينا الكثير لكي نقدمه مع النادى الأهلي، والأرقام تثبت تفوق دفاع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "معدل الوصول إلى مرمى الخصم كثيرا للغاية وإضاعة الفرص أكثر، ودفاع الأهلي بخير وقادرين على حصد جميع البطولات".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن لا نزال فى بداية الموسم ولدينا الكثير لكي نقدمه مع النادى الأهلي، والأرقام تثبت تفوق دفاع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "معدل الوصول إلى مرمى الخصم كثيرا للغاية وإضاعة الفرص أكثر، ودفاع الأهلي بخير وقادرين على حصد جميع البطولات".
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