رامي ربيعة: لا يوجد أزمة في دفاع الأهلي وقادرون على التتويج بالبطولات

قال أكد رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن دفاع القلعة الحمراء لا يعاني على الإطلاق خلال الفترة الماضية رغم وجود انتقادات.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"نحن لا نزال فى بداية الموسم ولدينا الكثير لكي نقدمه مع النادى الأهلي، والأرقام تثبت تفوق دفاع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية".



وأضاف: "معدل الوصول إلى مرمى الخصم كثيرا للغاية وإضاعة الفرص أكثر، ودفاع الأهلي بخير وقادرين على حصد جميع البطولات".