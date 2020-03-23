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وزير الإعلام: بقاء المصريين والتزامهم المنازل يقلل فرص العدوى.. وحظر التجول وارد

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:00 م
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أسامة هيكل
أسامة هيكل
داليا الحسين
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قال أسامة هيكل، وزير الإعلام إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الشعب المصري بتحمل مسئولياته في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن بقاء المصريين والتزامهم في المنازل يقلل فرص العدوى.

وأضاف "هيكل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت أن الحكومة اتخذت إجراءاتها بشكل تصاعدي لمواجهة الفيروس، مضيفا: "لدينا تخوفات من وصول المصابين إلى 1000 شخص بسبب كورونا؛ لأنه يمثل خطر على المجتمع".

وأوضح: وزير الإعلام "الدولة تحاول إطالة أمد المرحلة الثانية من الفيروس بقدر المستطاع وعدم لدخول في مرحلة جديدة"، مؤكدًا أن الحكومة لم تقصر في مواجهة فيروس كورونا"

وتابع: "حظر التجول وارد، وفي حالة حدوثه لابد أن يتحمل المواطن مسئوليته وعدم خرقه"، متابعا: "الخروج من المنزل لابد أن يكون للضرورة القصوى".

هذا وقد أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.

وأوضح السيسي، خلال لقاءه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.
وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.
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