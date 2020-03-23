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"فيروس ضعيف".. مفاجآت سارة عن كيفية مواجهة "كورونا".. ولكن احترس من "التوتر والقلق"

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:58 م
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ارشيفية
ارشيفية
الفجر
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"نفسك تعيش دون توتر ورعب، خايف من فيروس كورونا"، عليك أولًا أن تعلم كيف يهاجم فيروس كورونا الجسد؟ وذلك لمواجهته والتغلب عليه دون خسائر كبيرة.

وتستعرض "الفجر" في تقريرها التالي كل ما تريد معرفته عن الفيروس المرعب الذي يهدد سكان العالم، لمواجهته والقضاء عليه طبقًا لعددًا من الأطباء المتخصصين، وإليكم التفاصيل:

فيروس كورونا، هو حمض نووي يحلم أن يكون كائن حي، يعيش داخل خلايا الرئة، لأنه المكان الوحيد الذي يعطي له أكبر كمية ممكنة من الأكسجين لكي يقدر على البقاء أطول وقت ممكن.

كيف يصيب فيروس كورونا الأشخاص؟

- ينتقل عن طريق السعال أو "العطس" من خلال "الرزاز" من شخص لأخر.
- عندما تضع يديك على أنفك وبها "رزاز".

وتبدأ رحلة الفيروس داخل الجسم بعد تسلل الجسيمات الفيروسية للجزء الخلفي من الأنف والحلق ليصل بعدها إلى الجهاز التنفسي العلوي والقصبة الهوائية، ثم يتسلل إلى الرئة.

ويبقى السؤال هنا.. هل نقدر على منع الفيروس من التسلل إلى الرئة والقضاء عليه؟

فيمكنك القضاء على "كورونا" من خلال تناولك الجيد إلى المشروبات السائلة الدافئة بكثرة؛ لأن الفيروس بمجرد دخوله الحلق يواجه إعصار من اللعاب يجبره على دخول المعدة ويتم القضاء عليه من خلال الاحماض ولم يقدر على التسلل إلى الرئة وينتهي نهائيًا، وتصل تنبيهات إلى المخ لمعرفة ما يحدث داخل جسدك وترتفع درجة الحرارة لكي يقتله، ويجب عليك في ذلك الوقت استخدام "غرغرة فم" عن طريق "خل وليمون وملح" للقضاء عليه نهائيًا.

وماذا نفعل إذا تمكن الفيروس من دخول الرئة؟

عليك بالجلوس في المنزل وعدم الخروج نهائيًا 14 يومًا؛ لأن في ذلك الوقت يكون الفيروس قادر على احتلال أي خلية والعيش فيها ويتحول لكائن حي ويبدأ يتكاثر ويعمل من الخلية "مصنع الفيروسات"، ويعد مكوث الشخص المصاب بـ"كورونا" لفترة ما محددة تقلل من انتشاره وتقضي عليه بسهولة.

وماذا عن المناعة القوية للشخص المصاب؟

عندما يتمكن الفيروس من دخول الرئة، تبدأ كرات الدم البيضاء بمهاجمة الجسم الغريب أو "كورونا" بشكل عشوائي، وفي هذه الحالة لو القلب وضغط الدم واللياقة جيدين، سيضخ الجسم كميات كبيرة من الدم ومليئة بالمضادات وتنجح في قتله.

وعن التوتر والاكتئات والوهم وتداول الأخبار المرعبة، كل ذلك يضع جهازك المناعي في ورطة وتصيبه بالشلل ومن السهل تمكن المرض منك في أي لحظة.

وإذا كنت مصاب بالفيروس ومناعتك ضعيفة أو من المدخنين.. فماذا تفعل؟

إذا كنت من المدخنين فعليك أن تبتعد عنه خاصة خلال هذه الفترة لأنه يساعد الفيروس من التمكن في الرئة، والأكثر عرضة للمخاطر "كبار السن" خاصة الذي يتعدى عمره 70 عامًا، ويكون لديه نقص المناعة، أو مصاب بأمراض أخرى، ولكن الأشخاص الذين لا يشعرون بأي أمراض فيتمكن جسده خلال عدة أيام من القضاء على الفيروس.
 
وفي إطار حملات التوعية التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية، عليك أن تعرف جيدًا ما يلي:

- نسبة الشفاء من الفيروس 98% بدون مصل "أي يعتبر من أضعف الفيروسات التي ظهرت على مر الزمان".
- لم يؤثر على الأطفال بنسبة 99% وخطورته على كبار السن "فوق 70 عامًا" والمرضى بضعف المناعة.
- أخطر ما يصيبك بالمرض هو "التوتر – القلق – متابعة الأخبار السيئة – قلة النوم – عدم الحركة – العدوى بالتجمعات".
- يمكنك القضاء على المرض بالمرح والتفاؤل وممارسة الرياضة في المنزل لتنشيط الدورة الدموية وتناولك الأطعمة المفيدة كـ"الخضار والفاكهة والموالح".
- عليك أن تعرض نفسك للشمس كل فترة أنت وأولادك أو بمفردك في مكان مفتوح وتكون ترتدي الكمامة دون الاحتكاك بالمواطنين. أو من شرفة منزلك دون الخروج.

وأكدت مصادر مسؤولة، أن نسبة الإصابات في مصر تتراجع يومًا بعد يوم، وتعمل الحكومة بحكمة في إدارة الأزمة وتسيطر على الفيروس بشكل استراتيجي.
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