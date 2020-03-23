نجم برشلونة "المنبوذ" على أعتاب البريميرليج

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رؤية البرازيلي فيليب كوتينيو نجم بايرن ميونخ الألماني والمعار من برشلونة الإسباني بشأن مستقبله في الموسم المقبل.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ تنت هي في نهاية الموسم الحالي ومن المتوقغ ألا يفعل الفريق البافاري بند أحقية الشراء بالإضافة إلى عدم وجود رغبة لدى برشلونة لاستمرار النجم البرازيلي مع الفريق.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن كوتينيو يأسف على رحيله عن ليفربول ويخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، حيث قدم أفضل مستوياته على الإطلاق في المسابقة الإنجليزية.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي يعتبر من أبرز المهتمين بإعادة كوتينيو إلى الدوري الإنجليزي.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه بالنسبة إلى موقف برشلونة فالأقرب هو رحيله إما على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء أو استخدامه في صفقة كورقة مقايضة لضم أحد أهداف الفريق الكتالوني.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة يستعد لضم الثنائي نيمار دا سليفا من باريس سان جيرمان الفرنسي ولاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي ويرغب الناديان في ضم البرازيلي كوتينيو.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن البرازيلي كوتينيو لا يسير في نفس الاتجاه ويبدو أن هذين الناديين ليسا من أولوياته لأنه يرغب في العودة لإنجلترا.











