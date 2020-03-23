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البنك الدولي يدعم الدول النامية بـ 150 مليار دولار لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:49 م
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البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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قال البنك الدولي إن المؤسسة الدولية يمكنها توفير ما يصل إلى 150 مليار دولار من الموارد على مدى الـ 15شهراً المقبلة لمساعدة البلدان النامية على مكافحة وباء فيروس كورونا.


ودعا  ديفيد مالباس رئيس البنك في بيان لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية  اليوم الإثنين، الدول الدائنة في مجموعة العشرين للسماح للدول الأشد فقراً بتعليق جميع مدفوعات الديون الثنائية أثناء محاربة الفيروس.

وأضاف مالباس إنه ينبغي السماح للدول الأشد فقراً بتركيز مواردها على استجاباتها الصحية للأزمة الحالية.

وقال مالباس إن البنك الدولي يعد الآن مشروعات في 49 دولة للمساعدة في محاربة الفيروس بموجب تسهيل ائتماني سريع، مضيفاً أنه ومن المتوقع اتخاذ قرارات هذا الأسبوع بشأن ما يصل إلى 16 منها.

وأضاف مدير البنك الدولي إن المؤسسة تتشاور مع الصين والدول الرئيسية الأخرى للحصول على المساعدة في التصنيع السريع وتسليم العديد من الإمدادات الطبية إلى البلدان الأكثر احتياجاً.
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مواجهة فيروس كورونا فيروس كورونا دعم الدول النامية البنك الدولي

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