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ياسر إبراهيم: طموحي كبير مع الأهلي وهدفنا لقب إفريقيا

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:45 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن طموحه كبير مع النادي الأحمر ويستهدف تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"طموحي كبير مع النادي الأهلي، وهدفنا هذا الموسم هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لأنها بطولة غائبة عن النادي منذ عدة سنوات، هذه هي أمنية جميع اللاعبون".

وأكمل :"واجهنا صعوبات حتى صعدنا للدور نصف النهائي، ولا يجوز ما حدث في مباراة الموسم الماضي أمام صن دوانز".

وأشار :"نجحنا في رد الاعتبار أمام فريق قوي وأحد أفضل الفرق في إفريقيا، فهم يلعبون كرة قدم رائعة".

وأتم :"قطعنا مشوار كبير في التتويج باللقب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولة إن شاء الله".
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