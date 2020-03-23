ياسر إبراهيم: طموحي كبير مع الأهلي وهدفنا لقب إفريقيا



أكد ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن طموحه كبير مع النادي الأحمر ويستهدف تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"طموحي كبير مع النادي الأهلي، وهدفنا هذا الموسم هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، لأنها بطولة غائبة عن النادي منذ عدة سنوات، هذه هي أمنية جميع اللاعبون".



وأكمل :"واجهنا صعوبات حتى صعدنا للدور نصف النهائي، ولا يجوز ما حدث في مباراة الموسم الماضي أمام صن دوانز".



وأشار :"نجحنا في رد الاعتبار أمام فريق قوي وأحد أفضل الفرق في إفريقيا، فهم يلعبون كرة قدم رائعة".



وأتم :"قطعنا مشوار كبير في التتويج باللقب، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولة إن شاء الله".

