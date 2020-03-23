عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

اتهم المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لاعب نادي الزمالك السابق، بالترويج لأخبار كاذبة، أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضده.





وأعلن آل الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك" البدء فى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد تامر عبد الحميد لاعب الزمالك السابق فى التسعينات.





وقال آل الشيخ عبر حسابه على موقع "فيس بوك" اليوم الإثنين: "شخص اسمه تامر عبدالحميد، سأبدأ باتخاذ إجراءات قانونية تجاهه لترويجه أخبار كاذبة عني بشكل متكرر".















