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ياسر إبراهيم: الانضمام لمنتخب مصر حق مشروع.. ولم أكن أتمنى ما حدث في السوبر

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:43 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الانضمام لمنتخب مصر هو حق مشروع وحلم لأي لاعب.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الانضمام لمنتحب مصر حق مشروع لأي لاعب، أنا أمنيتي الانضمام لمنتخب مصر منذ أن كنت في سموحة".

وتابع :"إن شاء الله الفترة المقبلة يكون لي دور مع منتخب مصر، فارتداء قميصه شرف لأي لاعب".

وعن مباراة السوبر وأحداثها :"لم نكن نتمنى ما حدث وأن يكون في دولة ثانية لكونها خارج الإطار".

وزاد :"أنت لاعب حققت المكسب كان من باب أولى أن تفرج مع جمهورك لكن ما فائدة ما فعلته مع جمهور المنافس".
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