ياسر إبراهيم: الانضمام لمنتخب مصر حق مشروع.. ولم أكن أتمنى ما حدث في السوبر

قال ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الانضمام لمنتخب مصر هو حق مشروع وحلم لأي لاعب.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الانضمام لمنتحب مصر حق مشروع لأي لاعب، أنا أمنيتي الانضمام لمنتخب مصر منذ أن كنت في سموحة".



وتابع :"إن شاء الله الفترة المقبلة يكون لي دور مع منتخب مصر، فارتداء قميصه شرف لأي لاعب".



وعن مباراة السوبر وأحداثها :"لم نكن نتمنى ما حدث وأن يكون في دولة ثانية لكونها خارج الإطار".



وزاد :"أنت لاعب حققت المكسب كان من باب أولى أن تفرج مع جمهورك لكن ما فائدة ما فعلته مع جمهور المنافس".