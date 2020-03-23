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ياسر إبراهيم يحكي كواليس جلسته مع فايلر بعد الابتعاد عن المباريات

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:39 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كواليس ما دار بينه وبين فايلر المدير الفني للفريق الأحمر بعد ابتعاده عن التشكيل قبل أن يعود ويظهر بشكل مميز مؤخرا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"الله لا يضيع تعب أي شخص وهو توفيق من عنده بجانب اجتهاد مني في التدريبات".

وتابع :"سمعت كلام كثيرا عن رغبة فايلر في رحيلي لكني لم أهتم بذلك وأفعل كل ما بوسعي، واشتغلت على نفسي بشكل كبير".

وأوضح :"تحدثت مع فايلر وطالبته بإبلاغي بما يقنصني، وأبلغني بأنه سعيد جدا برأيي وسعيد بهذه العقلية".

وأشار :"أول مباراة لي مع الأهلي تحت قيادة فايلر كانت مباراة السوبر أمام الزمالك التي حققنا فيها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولكني تعرضت للإصابة ومن بعدها واببتعد عن المشاركة في المباريات".

وزاد :"تحدثت مع المدرب في هذه الجزئية وطلب مني التدرب بشكل قوي، وهناك زملاء مني أبلغوني بأنه لا يقتنع بقدراتي لكني لم أسمع لذلك".

وأضاف :"هو مدرب محترف من يبذل مستوى مميز في الملعب يشارك في المباريات، والحمد لله شاركت وظهرت بشكل جيد".

واستطرد :"كنت أتحدث مع نفسي وأسأل نفسي لماذا لا أشارك، وكنت متوتر وقلق، أنا اخترت النادي الأهلي وأصريت على الانضمام له من أجل المشاركة".

وأتم حديثه :"أي حد قريب مني يعرف بأنني أحب الاستقرار من عملي إلى البيت وهكذا، تلقيت عرضين من الأهلي والزمالك ولكن كل شخص يفكر من وجهة نظره هو وما سيفيده في المستقبل، رغم أنني تلقيت عروضا بمقابل مادي أكبر لكني اخترت الأهلي".
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