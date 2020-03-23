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اتجاه بالتعليم لعقد اختبار إلكتروني منزلي لطلاب الشهادة الإعدادية

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:39 م
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الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
ريم محمود
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ترددت أنباء داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن وجود اتجاه لدى قيادات الوزارة بأن يتم إجراء امتحانات طلاب الشهادة الإعدادية "إلكترونيا" من المنزل بدلًا من عقده ورقيا.

وأوضحت مصادر بالوزارة، أن معلم المدرسة سيكون مسؤولا عن هذا الاختبار بالتواصل مع الطلاب "أون لاين" وأن الطالب المتخلف عن أداء الإختبار الإلكتروني سينتقل للدور الثاني، مضيفة أن الوزارة لم تستقر على هذا الاتجاه حتي الآن وأنه فور الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بذلك سيتم الإعلان عنها رسميا.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استعرض الجهود التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الأيام الماضية لتطبيق "التعليم عن بعد"، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة حماية لأبنائنا الطلاب في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوقي، في رسالة مصورة (فيديو) اليوم، إن جميع قيادات الوزارة بذلت مجهودًا كبيرًا خلال الأربعة أيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والتي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https:study.ekb.eg

وتابع: "هذا الموقع يضم محتوى علمي رقمي هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

وأضاف: "أن أبنائنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التلفزيون.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https:edmodo.org
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا طلاب الشهادة الاعدادية تعليم عن بعد تداعيات فيروس كورونا بنك المعرفة المصرى التربية والتعليم

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