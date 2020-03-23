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إخلاء سبيل 6 متهمين بـ"تنظيم ولاية داعش الصعيد"

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
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قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 6 متهمين في القضية رقم 385 لسنة 2017 والمعروفة اعلاميًا بـ" تنظيم ولاية داعش الصعيد".

والمتهمون المخلي سبيلهم هم:
1- علاء طه أحمد أحمد
2- أحمد عبد الصبور محمد عبد الحفيظ
3- عمر فتحى بعزق عرندس
4- أحمد عبد العظيم سالم محمد
5- عبد الله محمود خليل حسين
6- إبراهيم أحمد سيد أحمد عوض

وأسندت النيابة إلى المتهمين في هذة القضية تهم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.كما أسندت النيابة إلى المتهمين السرقة بالإكراه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد ومنشآت عامة وحيوية.

وفي سياق أخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 متهمين بالانضمام الي جماعة ارهابية فى القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

والمتهمون هم كل من: أمير ناجي علي مصطفي ناجي وحمزة يحي محمد نور وحازم محمود علي زناتي.

كانت النيابة وجهت تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور ومنع موْسسات الدولة والسلطات العامه من ممارسة أعمالها والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وفي سياق أخر، قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، تأجيل سماع أقوال شهود النفي في محاكمة 271 متهما بالقضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ"حسم 2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017، والقضية رقم 1074 لسنة 2017، تأجيلا إداريا لجلسة 29 مارس الجاري.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين بقضية "حسم 2"، اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.
كما أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة" عدة تهم منها، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء باعتبارهم طائفة ممتنعة ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 420 لسنة 2017، حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية، عن تطور نشأة المجموعات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان في عدد من محافظات الجمهورية، وعلى رأسها محافظة القليوبية.

بدءًا من خروجها من رحم اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013، نهاية بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة.

وتضمنت اعترافات المتهمين في القضية، تفاصيل التنفيذ والتخطيط لحرق الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014، وتفاصيل اغتيال ضابط الأمن الوطني النقيب إبراهيم العزازي عام 2017 ودور كل متهم في العملية، وكيفية اتخاذ المتهمين شققا سكنية لتخزين الأسلحة والأدوات المستخدمة في تنفيذ أغراض جماعة الإخوان بتعطيل مفاصل الدولة بهدف إسقاط نظام الحكم.
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الكلمات المفتاحية

نيابة أمن الدولة تنظيم ولاية داعش الصعيد الغاء تدابير احترازية

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