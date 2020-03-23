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مروان محسن: سنفتقد إكرامي وعاشور في الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:37 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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وجه مراون محسن مهاجم الأهلي رسالة إلى زميليه في الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور بعد إعلان رحليهما عن النادي القعلة الحمراء نهاية الموسم ".

وقال في تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي وحسام عاشور من الشخصيات التي أحبها وأحترمها والموضوع ها يكون صعب جدا رحيلهما عن النادي الأهلي".

وأضاف :"شريف تعلمت منه ومن أسلوبه وهكذا حسام عاشور، ومهما نتحدث عنهم، سنفتد الثنائي ونتمنى التتويج بلقب إفريقيا من أجلهم وأتمنى لهم التوفيق".
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