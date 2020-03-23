مروان محسن: سنفتقد إكرامي وعاشور في الأهلي

وجه مراون محسن مهاجم الأهلي رسالة إلى زميليه في الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور بعد إعلان رحليهما عن النادي القعلة الحمراء نهاية الموسم ".



وقال في تصريحات تلفزيونية :"شريف إكرامي وحسام عاشور من الشخصيات التي أحبها وأحترمها والموضوع ها يكون صعب جدا رحيلهما عن النادي الأهلي".



وأضاف :"شريف تعلمت منه ومن أسلوبه وهكذا حسام عاشور، ومهما نتحدث عنهم، سنفتد الثنائي ونتمنى التتويج بلقب إفريقيا من أجلهم وأتمنى لهم التوفيق".