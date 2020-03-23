من أجل لقمة العيش والشهرة.. فنانات خلعن الحجاب بعد ارتداءه سنوات

يشتهر الوسط الفني بحكاياته ورواياته التي لاتنتهي بمرور الزمن، فلدينا قصص غريبة تدعو للدهشة والوقوف أمامها للحظات، بدءًا من الانتحار والطلاق والزواج والاعتزال وغيرها من الأخبار التي تقلب الأجواء رأسًا على عقب بين صفوف الجمهور فور نشرها، ومثل هذه القصص تتسبب في ضجة كبيرة وجدل ليس لكونها فريدة من نوعها أو أنها قادمة لنا من الفضاء الخارجي بل فقط لأن هذا الوسط محاط بالأضواء وأصحاب هذه القصص هم محط أنظار الجميع.



ومن ضمن الظواهر الغريبة والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا وشغلت الرأي العام خلال الآونة الأخيرة، هي خلع الفنانات للحجاب وذلك بعد ارتداءه لعدة سنوات طويلة.



وفي هذا التقرير، نسرد لكم عبر الفجر الفني أبرز الفنانات اللاتي خلعن الحجاب وقمن بالعودة إلى الأضواء مرة أخرى ولكن بتسريحات شعر جديدة وتركن الحجاب لأسباب شخصية.





صابرين



وتعتبر الفنانة صابرين من أبرز الفنانات اللاتي خلعن الحجاب بعد ارتداءه فترة طويلة، بدأت القصة عندما ظهرت منذ سنوات في أعمالها الفنية بالباروكة وكانت بديلة لشعرها الأصلي، وحينها لم تسلم من التعليقات الهجومية التي اتهمتها بأن الباروكة مثلها مثل الشعر وكأنها لم تفعل شيئًا.



واتجهت صابرين بعد ذلك للاستعانة بالتربون الذي يغطي شعرها ولكن أيضًا أخذت التعليقات تنهال عليها وفي هذه المرة اتهموها بإهانة الحجاب لأن التربون لايغطي كافة أجزاء الشعر.



ومابين الهجوم على الباروكة والتربون، لم تقف صابرين متفرجة علي من يتطاول عليها، بل وضحت أكثر من مرة في لقاءات تلفزيونية لها أنها ترتدي الباروكة والتربون فقط بهدف الاحتشام.



وبعد ذلك بفترة، فاجأت صابرين الجمهور بنشرها صورة جديدة لها بشعرها الأصلي وقد غيرت في لونه، الأمر الذي أثار الجدل حينها وفتح ضدها نار الهجوم من كل النواحي متهمين إياها بترك الحجاب من أجل كسب لقمة العيش وتقديم مزيدا من الأدوار بحسب ماقاله البعض.



وردًا عليهم، خرجت صابرين عن صمتها وكشرت عن أنيابها وعلقت: ربنا يكرمني وأبقى على قد مستوى الحجاب وأنا من غيره.. وعمومًا أنا قلعت التربونة مش الحجاب، وفيه فرق بينهم، وتعبت نفسيًا بسبب كلام الناس، ولما بعمل عمل يسيبوا العمل والدور، ويتكلموا عن الباروكة بتاعتي".



واستكملت: "أنا كنت مقسومة نصين، وفي حالة تناقض، وكنت بتشتم من الناس بالرغم إني طول عمري بعمل أدوار محترمة، وربيت أولادي تربية محترمة".



وتابعت: "إيه ذنب ولادي انهم يتشتموا من الناس على السوشيال ميديا، وكان فيه حرب عليا، ومحدش هيحاسبني إلا اللي خلقني، ووالله ما لونت شعري، وهو هو لما كنت عاملة التربونة".



وأضافت: "طوال الفترة اللي فاتت كنت تعبانة نفسيًا جدًا، وبعمل الأدوار وأنا مربوطة، سيبوني أتصالح مع نفسي، وخلعت التربونة عشان نفسي مش عشان الشغل".



سهير رمزي



وأثارت الفنانة سهير رمزي حالة من الجدل منذ فترة بعد ظهورها بدون حجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت رمزي عن سر ابتعادها عن الحجاب في إحدى اللقاءات التلفزيونية، وقالت إنها في البداية تركت التمثيل لفترة بعد رغبتها في التعمق في أمور دينها وأيضًا الاهتمام بوالدتها عندما كانت مريضة.



وأضافت سهير رمزي أنها ارتدت أكثر من حجاب وفوجئت بهجوم شرس من الجمهور، وبعد وفاة والدتها اكتشفت أن التي ترتديه مجرد احتشام وليس حجاب، وشددت على أن الأهم من الحجاب هو حجاب الأخلاق والنية.



شهيرة



وخطفت الفنانة الكبيرة شهيرة الأنظار بعدما نشر لها صورة مع صديقتها وهي بدون حجاب وبشعر لونه أشقر وترتدي بنطلون جينز، الأمر الذي اندهش له الجمهور ولاسيما وأن من المعروف عن شهيرة ارتداءها للحجاب منذ سنوات واعتزالها للفن.



حلا شيحا



وبعد فترة من ارتداء الحجاب والاعتزال عن الفن والأضواء وكل شئ له علاقة بالوسط الفني، عادت الفنانة حلا شيحا مرة أخري ولكن بلوك جديد بشعر كامل دون غطاء وملابس مثيرة وسط هجوم شديد عليها، ولكن لم تكترث بكل مايقال ومضت نحو طريقها وشهد الوسط عودة جديدة لها من خلال مسلسل زلزال مع الفنان محمد رمضان وحققت نجاحات كبيرة.



عبير صبري



وكانت الفنانة "عبير صبري"، قد ارتدت الحجاب عام 2002، وابتعدت بعدها لفترة كبيرة عن الفن، وفاجأت "عبير" الجميع في عام 2010، حينما أعلنت "عبير" خلعها للحجاب وظهرت بدونه في إحدى المهرجانات، وقدمت بعدها عدد كبيرا من الأعمال الفنية.



شاهيناز



وفاجأت المطربة "شاهيناز" جمهورها بارتداء الحجاب عام 2009، بعد النجاح الكبير التي حققته في برنامج المسابقات الغنائي "ستار ميكر" من ثم ألبوم "أحب اعيشلك" الذي طرحته في عام 2005 وحقق نجاحا كبيرا، وارتدته لمدة 8 سنوات، ولكن لم تكن بعيدة عن الوسط الغنائي فأصدرت ألبوم في هذه الفترة، ولكنها صدمت محبيها بخلعها له بشكل مفاجئ.



