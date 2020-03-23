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"شاهد عيان" لحسن الرداد على "النهار" في رمضان 2020
الإثنين 23/مارس/2020 - 11:04 م
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الفجر الفني
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تعاقدت قناة "النهار"، على عرض مسلسل "شاهد عيان"، للنجم حسن الرداد والنجمة هنا شيحة، على شاشتها في رمضان المقبل.
تم توقيع العقد بين رجل الأعمال علاء الكحكي و المنتج ممدوح شاهين.
يذكر أن مسلسل "شاهد عيان"، بطولة كل من حسن الرداد، هنا شيحة، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، محمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد حماقي.
تم توقيع العقد بين رجل الأعمال علاء الكحكي و المنتج ممدوح شاهين.
يذكر أن مسلسل "شاهد عيان"، بطولة كل من حسن الرداد، هنا شيحة، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، محمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد حماقي.
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