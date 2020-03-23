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"شاهد عيان" لحسن الرداد على "النهار" في رمضان 2020

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:04 م
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حسن الرداد
حسن الرداد
الفجر الفني
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تعاقدت قناة "النهار"، على عرض مسلسل "شاهد عيان"، للنجم حسن الرداد والنجمة هنا شيحة، على شاشتها في رمضان المقبل.


تم توقيع العقد بين رجل الأعمال علاء الكحكي و المنتج ممدوح شاهين.

يذكر أن مسلسل "شاهد عيان"، بطولة كل من حسن الرداد، هنا شيحة، ريهام عبدالغفور، وليد فواز، محمد لطفي، تأليف أحمد مجدي، وإخراج محمد حماقي.
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