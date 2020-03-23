محافظ الدقهلية يوافق على طرح 108 فدانًا بعدد 197 قطعة بالمنطقة الصناعية



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن مساحات القطع تتراوح ما بين 1000 متر مربع إلى 2000 متر مربع للقطعة الواحدة وتبلغ اجمالي مساحة 197 قطعة 307 الف متر مربع تقريبًا.



كما أشار "مختار" إلى أن هذه المساحة الجديدة تأتي امتدادًا للمرحلة الثالثة والرابعة للمنطقة الصناعية وتضم عدة أنشطة صناعية مختلفة (دوائي – كيميائي – غذائي – نسيج – كهرباء – هندسي – خشبية وورقية – تعدينية).



وأضاف المحافظ أنه سيتم تسليم كافة القطع المعلن عنها كاملة المرافق من (طرق وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي وتليفونات) إلى المستثمرين.



وأكد "مختار" على أن محافظة الدقهلية تقدم الدعم الكامل للمستثمرين ولكافة المناطق الصناعية داخل أرض المحافظة لجذب الاستثمار والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين علي طرح 108 فدان بعدد 197 قطعة صناعي بالمنطقة الصناعية بجمصة، والإعلان عنها عن طريق الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة من خلال قانون الاستثمار 72 لسنة 2017.