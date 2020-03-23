ميرور: آرسنال يلجأ لضم نجم وست هام

يجهز نادي آرسنال الإنجليزي عرضًا مغريًا لضم نجم وست هام يونايتد عيسي ديوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق وضع ديوب كأحد الحلول للمشكلة التي يعاني منها الفريق في خط الدفاع.





وأضافت الصحيفة أن الصفقة سيكون من السهل إنهائها في حال هبوط وست هام من بطولة الدوري الإنجليزي (يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة)، لكن في حال البقاء فأن أرسنال سيكون عليه دفع المزيد من الأموال للحصول على اللاعب صاحب 23 عاما.





وكان ديوب أنضم إلى وست هام قادما من تولوز الفرنسي مقابل 5ر22 مليون يورو في صيف عام 2018، حيث يتألق المدافع الفرنسي رغم معاناة فريقه في المسابقة.





وكان أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة، وذلك قبل تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى نهاية أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).



