Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميرور: آرسنال يلجأ لضم نجم وست هام

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:28 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يجهز نادي آرسنال الإنجليزي عرضًا مغريًا لضم نجم وست هام يونايتد عيسي ديوب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق وضع ديوب كأحد الحلول للمشكلة التي يعاني منها الفريق في خط الدفاع.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة سيكون من السهل إنهائها في حال هبوط وست هام من بطولة الدوري الإنجليزي (يحتل المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة)، لكن في حال البقاء فأن أرسنال سيكون عليه دفع المزيد من الأموال للحصول على اللاعب صاحب 23 عاما.

وكان ديوب أنضم إلى وست هام قادما من تولوز الفرنسي مقابل 5ر22 مليون يورو في صيف عام 2018، حيث يتألق المدافع الفرنسي رغم معاناة فريقه في المسابقة.

وكان أرسنال يحتل المركز التاسع برصيد 40 نقطة، وذلك قبل تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي حتى نهاية أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

Advertisements

أخبار تهمك

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

أمريكا: نتيجة مبكرة رائعة لعلاج كورونا ونبدأ تطبيقه الثلاثاء

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

07:42 م

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

09:47 م

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

09:07 م

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status