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عاجل- مروان محسن يطلق تصريحات مدوية تجاه منتقديه
الإثنين 23/مارس/2020 - 10:26 م
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علي نبوي
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وجه مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى منتقديه في الفترة الأخيرة.
وقال مهاجم الأهلي في تصريحات تلفزيونية :"أتدرب في المنزل خلال الفترة الحالية من أجل لفيروس كورونا".
وتابع :"أتحدى نفسي في أي إصابة لكي أعود أفضل مما كنت عليه قبل الإصابة، وعندما أسجل أكون مهاجم قوي، والعكس عندما يواجهني سوء توفيق".
وزاد :"أتدرب جيدا وأعمل بشكل قوي وأتمنى إحراز أي هدف في أي مباراة وهي مسألة توفيق".
وأوضح :"الناس "مأفوراها" بعد الشئ، لم يحالفتي التوفيق في إحدى الفرص في مباراة إف سي مصر ونجحت في إحراز هدفين في نفس اللقاء".
وأكمل :"بتصعب عليا نفسي لأن الناس بتقطع فيا ومش عارف عايزة مني إيه، الموضوع بقى بجح أوي".
وأردف :"مهما يحدث أنا أعمل وربنا كبير، والحمد لله أنا صبور وأفعل ما بوسعي خلال التدريبات والمباريات".
وأشار :"فايلر يتعامل نفسيا بشكل مميز مع اللاعبين ويريد أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم، وهو يرغب في تغيير التشكيل".
وزاد :"هو لديه طموح كبير في تحقيق الألقاب مع النادي الأهلي، وهو مدرب مميز".
وأوضح مهاجم الأهلي :"المدرب يطلب مني أن أقوم بفتح المساحات في الملعب، وفي مباراة سموحة الماضية سمعت انتقاداتف ي إحدى الكرات لكن أنا لا أهتم بذلك".
وأتم :"بكل تأكيد أرغب في تسجيل الأهداف لكن أنظر دائما إلى مصلحة الفريق، فنحن في النادي الأهلي هدفنا هو تحقيق البطولات".
وقال مهاجم الأهلي في تصريحات تلفزيونية :"أتدرب في المنزل خلال الفترة الحالية من أجل لفيروس كورونا".
وتابع :"أتحدى نفسي في أي إصابة لكي أعود أفضل مما كنت عليه قبل الإصابة، وعندما أسجل أكون مهاجم قوي، والعكس عندما يواجهني سوء توفيق".
وزاد :"أتدرب جيدا وأعمل بشكل قوي وأتمنى إحراز أي هدف في أي مباراة وهي مسألة توفيق".
وأوضح :"الناس "مأفوراها" بعد الشئ، لم يحالفتي التوفيق في إحدى الفرص في مباراة إف سي مصر ونجحت في إحراز هدفين في نفس اللقاء".
وأكمل :"بتصعب عليا نفسي لأن الناس بتقطع فيا ومش عارف عايزة مني إيه، الموضوع بقى بجح أوي".
وأردف :"مهما يحدث أنا أعمل وربنا كبير، والحمد لله أنا صبور وأفعل ما بوسعي خلال التدريبات والمباريات".
وأشار :"فايلر يتعامل نفسيا بشكل مميز مع اللاعبين ويريد أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم، وهو يرغب في تغيير التشكيل".
وزاد :"هو لديه طموح كبير في تحقيق الألقاب مع النادي الأهلي، وهو مدرب مميز".
وأوضح مهاجم الأهلي :"المدرب يطلب مني أن أقوم بفتح المساحات في الملعب، وفي مباراة سموحة الماضية سمعت انتقاداتف ي إحدى الكرات لكن أنا لا أهتم بذلك".
وأتم :"بكل تأكيد أرغب في تسجيل الأهداف لكن أنظر دائما إلى مصلحة الفريق، فنحن في النادي الأهلي هدفنا هو تحقيق البطولات".
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