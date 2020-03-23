عاجل- مروان محسن يطلق تصريحات مدوية تجاه منتقديه

وجه مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة إلى منتقديه في الفترة الأخيرة.



وقال مهاجم الأهلي في تصريحات تلفزيونية :"أتدرب في المنزل خلال الفترة الحالية من أجل لفيروس كورونا".



وتابع :"أتحدى نفسي في أي إصابة لكي أعود أفضل مما كنت عليه قبل الإصابة، وعندما أسجل أكون مهاجم قوي، والعكس عندما يواجهني سوء توفيق".



وزاد :"أتدرب جيدا وأعمل بشكل قوي وأتمنى إحراز أي هدف في أي مباراة وهي مسألة توفيق".



وأوضح :"الناس "مأفوراها" بعد الشئ، لم يحالفتي التوفيق في إحدى الفرص في مباراة إف سي مصر ونجحت في إحراز هدفين في نفس اللقاء".



وأكمل :"بتصعب عليا نفسي لأن الناس بتقطع فيا ومش عارف عايزة مني إيه، الموضوع بقى بجح أوي".



وأردف :"مهما يحدث أنا أعمل وربنا كبير، والحمد لله أنا صبور وأفعل ما بوسعي خلال التدريبات والمباريات".



وأشار :"فايلر يتعامل نفسيا بشكل مميز مع اللاعبين ويريد أن يكون اللاعبون في كامل تركيزهم، وهو يرغب في تغيير التشكيل".



وزاد :"هو لديه طموح كبير في تحقيق الألقاب مع النادي الأهلي، وهو مدرب مميز".



وأوضح مهاجم الأهلي :"المدرب يطلب مني أن أقوم بفتح المساحات في الملعب، وفي مباراة سموحة الماضية سمعت انتقاداتف ي إحدى الكرات لكن أنا لا أهتم بذلك".



وأتم :"بكل تأكيد أرغب في تسجيل الأهداف لكن أنظر دائما إلى مصلحة الفريق، فنحن في النادي الأهلي هدفنا هو تحقيق البطولات".