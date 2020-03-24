"هنرضي الجميع".. مطالب برلمانية بإعادة مصروفات "الترم" الثاني للطلاب

في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا، الذي أصبح يهدد العالم بأكمله، واتخاذ الدولة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس، وغلق المحال العامة، وتحذير الدولة للمواطنين من التجمعات، والالتزام بالبقاء في المنازل، وتأجيل الدراسة، ومنع الطلاب من الذهاب إلى المدارس للحفاظ عليهم من فيروس كورونا المستجد، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الاثنين، بإعادة مصروفات الفصل الدراسي الثاني إلى أولياء الأمور بسبب عدم وجود خدمة مقدمة من المدرسة مقابل المصروفات والاعتماد أكثر على المذاكرة الإلكترونية.





• اجتماع مرتقب للجنة التعليم مع الوزير

بدوره أعلن سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عقد اجتماع مرتقب للجنة مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وأصحاب المدارس الخاصة، بشأن مصروفات "الترم" الثاني، فور تخطي أزمة كورونا.





وقال "هاشم" في تصريح إلى "الفجر": إن الهدف من الاجتماع بحث مطالب إعادة مصروفات "الترم" الثاني لأولياء الأمور وذلك عقب تأجيل الدراسة بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن الوزارة لن تتخذ أي قرار إلا فيما يخص مصلحة الطالب وأسرته والتوصل إلى قرارات مرضية للطرفين.





وشدد رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، على ضرورة التركيز لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الحالي، وألا نشتت أنفسنا في أمور أخرى إلا بعد تخطي عقبة كورونا، لذلك يجب علينا اتباع نصائح وزارة الصحة والبقاء في المنازل، للوقاية من الفيروس والحفاظ على الأرواح.





• لا توجد خدمه مقدمه تستدعي تحصيل مصروفات

من جانبه طالب النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بضرورة إلزام المدارس الخاصة، بإعادة جزءا من قيمة مصروفات الفصل الدراسي الثاني، لأولياء الأمور.





وقال عامر: لا بد من إعادة حقوق أولياء الأمور المادية، خاصة وأن الطلبة لم يقضوا في هذا الفصل سوى أيام قليلة، أو على الأقل تقسيم قيمة المبلغ على مدة الفصل الدراسي، وأخذ فقط مقابل الفترة الدراسية التي قضاها الطلبة في المدارس، مشيرًا إلى أن الدراسة بالفعل توقفت في المرحلة الابتدائية والإعدادية، مع إلغاء الامتحانات، ومن ثم فلا توجد خدمة مقدمة للطلاب تستدعي تحصيل منهم مصروفات الدراسة بالكامل.





وشدد فرج عامر على ضرورة النظر في هذا الأمر، وإعادة مستحقات الطلبة وأولياء الأمور، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، مع استمرار الركود الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.





• هناك أزمة مالية تواجه آلاف الأسر

وقالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب: إن قرار وقف الدراسة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، يجب أن يتبعه قرارات ملزمة للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، برد قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.





وأكدت "عبدالحليم" في بيان اليوم الاثنين، أن هناك أزمة مالية تواجه آلاف الأسر، في ظل المعاناة من تبعات فيروس كورونا، لذا لا بد من مساندتهم في حقهم بشأن استعادة قيمة المصروفات من المدارس الخاصة.





وأوضحت أنه سداد المصروفات كان للتيرم بالكامل، وبما أنه لم يكتمل، فلم يعد هناك أي حق للمدارس الخاصة والمعاهد والجامعات في هذه الأموال، ويجب إلزامها بإعادتها إلى أولياء الأمور، مشددة على أن هذا حقهم ولا يجب التهاون فيه.





وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، بضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق من ناحية، ومن أخرى مساعدة الأسر على تحمل المرحلة الحالية.





الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.