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المالية: قمنا بمد فترة تقديم الاقرارات الضريبية لهذا الموعد

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:23 م
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محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
داليا الحسين
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كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أعداد مشروع قانون لرفع فوائد التأخير والغرامات عن أصحاب العمل المتضررين.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت أنه تم مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص حتى 16 أبريل، لافتًا إلى أن المصلحة قد قامت بإلغاء رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم الإقرارات لمنع التزاحم نظرا للظروف الحالية بشأن فيروس كورونا.

وتابع وزير المالية: "كل طلبات وزارة الصحة نتعامل معها بكل جديدة لتجاوز الأزمة الحالية"، موضحا أن الدولة ستوفر كل طلبات وزارة الصحة لمواجهة الأزمة الحالية لاسيما أن الرئيس السيسى وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا
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الكلمات المفتاحية

وزير المالية فيروس كورونا الاقرارات الضريبية اخر موعد لتقديم الاقرارات

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