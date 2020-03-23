بعد انتشار كورونا.. سمية الخشاب تقدم نصائح للتغلب على الملل



تعد سمية الخشاب من أكثر الفنانات التي تحرصن على توعية جمهورها للوقاية ضد"الكورونا" وتنشر دائمًا نصائح لمتابعيها حيث تحثهم على ابقاء في المنزل وعدم الخروج.



كما وجهت الفنانة سمية الخشاب، خلال الأسابيع الماضية بعض النصائح لمتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" للوقاية من فيروس كورونا المستجد

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وقالت الخشاب في الفيديو: "بلاش نأكل حاجات متلجة ولا أكل بايت، كورونا بيفضل عالايد 10 دقايق، فلازم نغسل أيدينا كل شوية، وبيفضل عالاقمشة 9 ساعات، فلازم نغسل الملابس كويس جدًا ونعرضها للشمس".

علقت الخشاب على الفيديو قائلة: "شوية نصائح مني ليكم حبايبي وربنا يحمينا كلنا، ومفيش داعي نخاف من الكورونا أهم حاجة الوقاية وإن شاء الله فترة وتعدي".





حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تقديم نصائح لجمهورها ومتابعيها للتخلص من الملل أثناء بجلوسهم في المنزل لمحاربة فيروس كورونا.ومن خلال فيديو عبر حسابها الرسمي على Instagram، قالت من سمية نصائحها والتي جاءت كالتالي: "وانتي قاعدة في البيت في حاجات كتير اوي ممكن تعمليها، ممكن نرتب دواليبنا، نطلع الهدوم القديمة نديها لحد محتاجها، نبقى عملنا خير ورتبنا الاوض اقروا كتب اهتموا بجمالكم وبشعركم، فيه حاجات كتير جدا، أما الرجالة ممكن يصلحوا الحاجات اللي بايظة في البيت هتلاقي في كهربا، حيطة عايزة تدهن سباكة عايزة تتصلح اقعدوا مع بعض دي فرصه انكوا تقعدوا تتكلموا مع بعض، دي فرصة نتلم زي زمان".وكتبت سمية على الفيديو: "شويه افكار لحاجات نعملها فالبيت حبايبي، ارجوكم خليكم فالبيت".