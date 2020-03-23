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بالأرقام.. كشف حساب كوكاكولا في 17 جولة بالممتاز "ب"

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:17 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا بقيادة ممدوح عبدالحي، لاعبيه اجازة مفتوحه فى أعقاب قرار رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشأن إيقاف النشاط الرياضى فى مصر بعد تفشى فيروس كورونا المستجد.

يمر فريق كوكاكولا بتراجع في النتائج، بعد الهزائم المتتالية ، وضعته في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، عقب مرور 17 جولة لم يحرز خلالهم سوى 15 هدف، حيث تُعد أسوأ بداية منذ سنوات طويلة خاصة أنه الموسم الماضي كان يُنافس على الصعود للدوري الممتاز.

خاض فريق كوكاكولا 17 مباراة في دوري القسم الثاني، وحصد خلالهم 18 نقطة، ويحتل الفريق المركز العاشر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 15 هدف، منهم 5 أهداف على ملعبه مقابل 10 أهداف خارج ملعبه، وسكنت شباكه 23 هدف منهم 10 أهداف على ملعبه مقابل 13 أهداف خارج ملعبه .

وتضم قائمة هدافي كوكاكولا كلا من: أكرم عبدربه 5 أهداف، أحمد سعيد "بندق" 4 أهدف، كريم صلاح "حلاوة" برصيد ثلاث أهداف، وهدفين من نصيب اللاعب محمد ناجي جدو.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 32 نقطة
2- الداخلية 31 نقطة
3- بتروجت 29 نقطة
4- منتخب السويس 25 نقطة
5- النصر 25 نقطة
6- جمهورية شبين 22 نقطة
7- القناة 22 نقطة
8- النجوم 21 نقطة
9- المريخ 18 نقطة
10- كوكاكولا 18 نقطة
11- الترسانة 15 نقطة
12- الزرقا 9 نقاطصعب
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