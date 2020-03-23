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فايلر يوجه طلباً عاجلاً للأهلي بشأن رمضان صبحي

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:11 م
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بوابة الفجر
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رفع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي طلباً عاجلاً لإدارة النادي بشأن حسم ملف رمضان صبحي لاعب الفريق في الصيف المقبل.


وطلب فايلر من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الإبقاء على رمضان صبحي في الموسم المقبل عن طريق التوصل لاتفاق مع ناديه هيديرسفيلد الإنجليزي بعد نهاية إعارته مع الاهلي


وكان نادي هيديرسفيلد قد طلب 9 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي في الصيف المقبل بعد تلقيه عدة عروض في الفترة الماضية من أندية أوروبية.


ويسعي الأهلي للتوصل لاتفاق مع نادي هيديرسفيلد سواء لتجديد إعارة اللاعب أو الحصول على خدماته بصفقة نهائية.


الجدير بالذكر أن الأهلي استعار رمضان صبحى لمدة عام مقابل مليون و600ألف دولار.
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