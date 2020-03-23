كورونا يتسبب في حالة إغلاق تام لقبرص حتى منتصف أبريل





أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، مساء اليوم الإثنين، عن وضع البلاد في حالة إغلاق تام حتى يوم 13 أبريل المقبل، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وكانت قبرص، قد أوقفت يوم السبت الماضي، أغلب رحلات الركاب الآتية من الخارج لمدة أسبوعين، بعد أن بلغ عدد المصابين به 49 شخصاً، يضاف إليهم 20 مصاباً آخر في شمال الجزيرة المحتلّ من تركيا.





كما أعلنت وزارة الصحة القبرصية إغلاق دور السينما والمسارح والمتاحف ومراكز التسوّق والحانات والمقاهي، بالإضافة إلى غالبية المطاعم، لمدة 4 أسابيع، كما تم إغلاق الحدود بالكامل لمدة 15 يوماً أمام الوافدين.





وفي وقت سابق اليوم الإثنين، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



