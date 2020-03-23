Advertisements
Advertisements
Advertisements

المالية: الخزانة العامة تتحمل تكلفة صرف العلاوات الخمس

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:09 م
Advertisements
محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية
داليا الحسين
Advertisements

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل جديدة عن العلاوات الخمس، مشيًرا إلى أن هذا الموضوع معلق منذ 14 عاما، وصدرت فيه أحكام عديدة.

وقال "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي وجه بحسم هذا الأمر من خلال إعداد قانون لصرف العلاوات الخمس للمستحقي؛ مشيرا إلى أن تكلفة العلاوات الخمس حوالي 35 مليار جنيه.

وتابع: "تقدر تكلفة العلاوات السنوية بأكثر من 7 مليارات في السنوات التالية، مشيرا إلى أن الشهر الحالي يكون قد تم سداد 120.4 مليار جنيه لصندوق المعاشات من مبلغ 160.5 مليار جنيه، والمتبقي من المبلغ سيتم صرفها حتى 30 يونيو المقبل". 

ونوه وزير المالية إلى أن صناديق المعاشات ستقوم بصرف المبالغ وتتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ 170 مليار جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة المالية العلاوت الخمسه الخزانة العامة للدولة اصحاب المعاشات

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

أمريكا: نتيجة مبكرة رائعة لعلاج كورونا ونبدأ تطبيقه الثلاثاء

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

منذ ساعة و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

"المالية": تخصيص 817 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لسداد فوائد وأقساط الديون

"التضامن": أصحاب المعاشات يعيشون عصرا ذهبيا خلال حكم "السيسي" (فيديو)

عاجل.. "الوزراء" يعلن موعد صرف معاشات "يوليو" بالزيادة الجديدة

رئيس الوزراء يوجه بصرف معاشات يوليو 2019 مع الزيادة الجديدة الاثنين المقبل

"المالية": الخزانة العامة تتحمل تكلفة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 23-3-2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:54 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

07:42 م

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

09:47 م

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

09:07 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status