المالية: الخزانة العامة تتحمل تكلفة صرف العلاوات الخمس



ونوه وزير المالية إلى أن صناديق المعاشات ستقوم بصرف المبالغ وتتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ 170 مليار جنيه.





كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل جديدة عن العلاوات الخمس، مشيًرا إلى أن هذا الموضوع معلق منذ 14 عاما، وصدرت فيه أحكام عديدة.وقال "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي وجه بحسم هذا الأمر من خلال إعداد قانون لصرف العلاوات الخمس للمستحقي؛ مشيرا إلى أن تكلفة العلاوات الخمس حوالي 35 مليار جنيه.وتابع: "تقدر تكلفة العلاوات السنوية بأكثر من 7 مليارات في السنوات التالية، مشيرا إلى أن الشهر الحالي يكون قد تم سداد 120.4 مليار جنيه لصندوق المعاشات من مبلغ 160.5 مليار جنيه، والمتبقي من المبلغ سيتم صرفها حتى 30 يونيو المقبل".