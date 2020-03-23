رئيس البورصة يكشف تأثير قرار الرئيس السيسي على السوق المصري

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة شهدت تقلبات خلال الفترة الاخيرة مثل كافة بورصات العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.



ولفت "فريد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ضخ البنك المركزي 20 مليار جنيه في الاستثمار في البورصة، أدى لانتعاش البورصة بصورة قوية، لافتًا إلى أن البورصة كانت اليوم في مستوى طيب، نتيجة الإدراك بأن الدولة بكافة مؤسساتها على وعي وإدرك كامل بأهمية البورصة.



وأشار إلى أن أسواق المال تعكس الواقع الموجود، والتقلبات في البورصات الحالية، تقارب ما حدث في الأزمة المالية في عام 2008، مشيرًا إلى أن هذه التقلبات ستنحصر مع انتهاء ازمة فيروس كورونا.





قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء دعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، وهو ما ورد في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.



وأوضحت بلومبرج أن مؤشر EGX30 قد ارتفع بنسبة 6.8% بعد فترة قصيرة من افتتاح البورصة اليوم فى القاهرة، ليمدد الزيادة بنسبة 5.9% التى شهدتها الجلسة السابقة. وارتفع البنك التجارى الدولى والشركة الشرقية SAE 5% و10% على التوالى، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر.



وأشارت بلومبرج إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد إغلاق البورصة أمس الأحد قال إنه سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر.





وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 914 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.31% ليصل إلى مستوى 1021 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 588 نقطة.



