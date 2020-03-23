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"الملا" يصدر قرار بتغيير قيادات وزارة البترول والشركات التابعة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:53 م
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طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
الفجر الاقتصادي
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أصدر طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتعيينات وتنقلات جديدة شملت الحركة رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بقطاع الثروة المعدنية، وكذا نواب الشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول.

وجاءت الحركة بهدف دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة، لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات، ولشغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغليها للتقاعد القانوني.

وشمل القرار الأسماء التالية:

- الدكتور جيولوجي أيمن مصطفى مجمود مرشدي، رئيسًا للإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بقطاع الثروة المعدنية بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس هيثم سيد بدوى محمد، نائبًا لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات، عضوًا بمجلس الادارة بشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

- المهندس عمرو محمد محمود الحلبي، نائبًا لرئيس الشركة للتخطيط والمشروعات وعضوا بمجلس الإدارة بالشركة القابضة للبتروكيماويات "إيكم".

- المهندس جودت أحمد صادق، نائبًا لرئيس الشركة لتنمية الاعمال والتسويق والتكنولوجيا بالشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.

- فكرى يوسف، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروسيلة.

- المهندس هشام أحمد سليم، رئيسًا لمجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة السويس لمشتقات الميثانول.

- دكتور كيمائى مسعد عطية القصبي، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة "أسبك" اعتبارًا من 23 يوليو 2020.

- المهندس محمد محمد إبراهيم، رئيسًا لمجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك".

- المحاسب أحمد شحاته أحمد حسين، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للخدمات البترولية إبسكو.

- المهندس محمد حسن حافظ أحمد قندل، رئيسًا لمجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تاون جاس، اعتبارا من 2 ابريل 2020.

- المهندس محمد فتحى حسن عمر، رئيسًا بمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غاز القاهرة اعتبارا من 2 ابريل 2020.

- الدكتور الكيميائى ذكاء معوض نحمد المرسى رئيسًا لمجلس إدارة شركة إيجيبتكو لتكنولوجيا البترول.

- المهندس ناصر أمين السيد حسن رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي للسيارات "كارجاس" اعتبارا من 1 يوليو 2020.

- المهندس ياسر يوسف أبو العلا الجرشة رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيناء للخدمات البترولية والتعدينية.

- المهندس محمد محمد محمد على يونس رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر "HH".

- الكيميائى حسام محمد الفهمى سليمان رئيسًا لمجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات "PLS"، اعتبارا من 27 مايو 2020.

- المهندس عبد اللطيف أحمد مصطفى نجم رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروامير.

- المهندس حسانين محمد حسانين حسن، رئيسًا لمجلس الإدارة لشركة غاز مصر جورج فيشر كورس لانظمة الانابيب "إيجيفكو"، إضافة الى عمله الأصلى.
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وزارة البترول قيادات البترول قرارات وزير البترول شركات البترول

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