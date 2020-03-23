المالية: وزارة الصحة طلبت تعزيزات إضافية لمواجهة فيروس كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة المقبلة ستعرض على مجلس النواب بحد أقصى 31 مارس، والبرلمان هو الذي يحدد مواعيد مناقشة هذه الموازنة.



وتابع "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن وزارة الصحة طلبت تعزيزات اضافية بقيمة 2 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا.



ولفت إلى أن الوزارة طلبت اليوم مليار جنيه وتم توفير هذه الأموال، وهناك طلبات إضافية أخرى سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة.



حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه أمس الأحد، على دعم كل الفئات والقطاعات التي تضررت من فيروس الكورونا وتوفير التمويل المالي الكافي لدعم السياحة والصناعة والبنوك في ظل أزمة الكورونا، ذلك في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبا المتقدمة من ضربات موجعة بسبب الفيروس.



وتقدم "الفجر" 7 رسائل من الرئيس الأب لدعم المتضررين من الكورونا:



1- دعم مالي ضخم

أكد الرئيس، أن مصر تسعى للخروج من أزمة الكورونا بأقل ضرر، "أهلينا غاليين علينا، صحتهم أغلى من الفلوس، إحنا ملتزمين أخلاقيا ودينيا عن حماية المصريين"، كما ناشد الرئيس المصريين، بالمساعدة في تطبيق الإجراءات والالتزام بالحجر الصحي.



وأضاف، أن العالم يبذل جهودا كبيرة للسيطرة على فيروس كورونا، مشددا على أن الدولة لا تتهاون في توفير كل التمويل لحماية صحة الشعب المصري، "خصصنا 100 مليار، واتقال هيتجاب منين، مصر مش دولة قليلة".



وتابع السيسي، أن الدولة المصرية وضعت مبلغ 100 مليار جنيه ضمن خطة مكافحة الفيروس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والعزل الطبي منذ بداية ظهوره، كما أهاب الرئيس، بالأم المصرية بحماية أرواح أسرتها، "عبرنا مراحل الصعبة منذ 2013، في دول خسائرها من الفيروس 500-700 شخص متوفى يوميا".



2- دعم أصحاب المعاشات

وأكد الرئيس السيسي، أن فيروس كورونا أصبح تحديا وأزمة يواجه العالم حيث انتشر الفيروس في أكثر 177 دولة حول العالم.



وفي خطوة من الرئيس، لدعم أصحاب المعاشات، كلف الرئيس حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.



وأصدر الرئيس، قرار بأن تكون علاوة المعاشات بنسبة 14% خلال العام المالي المقبل.



3- دعم البورصة

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية قررت دعم البورصة المصرية التي تعاني من تداعيات الفيروس حيث قرر الرئيس تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.



وتابع الرئيس السيسي، أن قرار تعليق الصلوات في المساجد والكنائس إجراء مؤقت اضطرت الدولة للقيام به ضمن "الأخذ بالأسباب" لحماية أرواح المصريين لان التجمعات تنشر العدوي "واحد بس في المسجد مصاب ينقل العدوي للمصليين"



4- وقف الضريبة الأطيان

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، ضمن الإجراءات الحماية للفئات المتضررت من فيروس كورونا المستجد.



وأكد الرئي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة على مواجهة فيروس كورونا، كما توجه الرئيس بالشكر للشعب المصري علي الجهود التي بذلها خلال السنوات الماضية في ملف الإصلاح الاقتصادي.



5- خفض سعر الكهرباء

وكما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خفض سعر الغاز الطبيعي بقيمة 4.5 دولار للصناعة، وخفض الكهرباء بقيمة 10 قروش للصناعة، وتوفير مليار جنيه للدعم المصدرين وتأجيل سداد الضرائب المستحقة وتسوية ملفات الممولين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.



وأيضًا قرر الرئيس رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.



6- دعم الفئات المتضررة

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخفض العائد المالي للشهادات البنوك بنسبة 3 % والتشديد علي صرف رواتب العاملين من خلال البطاقات الائتمانية، "مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات"



وأصدر الرئيس قرار بالتأكيد على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما كلف الرئيس بعدم تطبيق غرامات علي متاخرين في سداد القروض، ودعم الفئات المتضررة من تداعيات الفيروس، كما أصدر الرئيس قرارا بالإعفاء من ضريبة الدماغات.



7- دعم السياحة

وأكد الرئيس السيسي، أن قطاع السياحة هو أكبر القطاعات التي تأثرت من الفيروس بسبب تعليق رحلات السفر والطيران وغلق المتاحف، وأطلق الرئيس مبادرة تمويل السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم الفنادق والعاملين بالسياحة مع تخفيض تكلفة الإقراض للمبادرة إلى 8%.



وأطلق الرئيس أيضا، مبادرة تمويل العقاري بتخصيص 50 مليار جنيه لدعم القطاع للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم العاملين بالسياحة، كما أصدر الرئيس قرارا بتشجيع تمويل القطاع الخاص وتيسير قرورض الشخصية، إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.