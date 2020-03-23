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خسائر فادحة تنتظر اليابان في حالة تأجيل الأولمبياد

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:51 م
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بوابة الفجر
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كشفت تقاير صحفية عالمية، بأن اليابان ستخسر مليارات الدولارت في حالة اتخاذ قرارًا بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد خبراء يابانيون أن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) ودورة الألعاب البارالمبية التي تعقبها في طوكيو سيكلف اليابان ما بين 640 و670 مليار ين ياباني (ما بين 8 . 5 مليار و1 . 6 مليار دولار أمريكي) .

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية أنها تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في أماكن عدة بالعالم.

كما أشار رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي إلى أنه لا يمكن إقامة الأولمبياد في ظل الظروف الحالية.

وقال البروفيسور كاتسوهيرو مياموتو أستاذ الاقتصاد بجامعة "كانساي" اليابانية أن بلاده ستخسر نحو 8 . 640 مليار ين ياباني حال اتخذت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بتأجيل أولمبياد طوكيو 2020 .

وأوضح مياموتو أن إلغاء الأولمبياد بشكل تام سيكلف بلاده نخو 5ر4 تريليون ين. ولكن اللجنة الأولمبية الدولية وآبي أكدا أن الإلغاء ليس مطروحا.

وقال الخبير الاقتصادي جونيتشي ماكينو ، في تصريحات لصحيفة "نايكاي بزنس ديلي" ، إن تأجيل الأولمبياد سيكلف اليابان 670 مليون ين فيما ستقفز التكلفة في حالة الإلغاء إلى 8 . 7 تريليون ين سيفقدها إجمالي الناتج القومي للبلاد.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين كما تعقبها دورة الألعاب البارالمبية من 25 أغسطس إلى السادس من سبتمبر المقبلين.

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