وكيل وزارة الصحة بقنا يناقش بروتوكول التعامل مع حالات الكورونا



وأشار إلى أنه تم مناقشة ألية التحويل بين المستشفيات للحالات المصابة بالكورونا وكيفية التعامل معها، مشددا علي ضرورة الفحص الجيد للحالات المشتبه بها بالاصابة بالكورونا عن طريق الطبيب المختص ومدير المستشفي قبل التحويل للتاكد من تنفيذ بروتوكول التشخيص الصحيح للحالات المشتبه بها لاصابتها بالكورونا.

كما ناقش سبل توفير المستلزمات الطبية اللازمة لجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومستلزمات الوقائي والتي تسهم كثيرًا للحد من الاصابة بفيروس كورونا.



كما أمر الخطيب بصرف العلاج الشهري لمرضي الامراض المزمنة والذين يقومون بصرف العلاج على نفقة الدولة لمدة 3: 2 شهور قادمين وذلك كوسيلة لتجنب الزحام بين المرضي بالمستشفيات وتخفيف العناء عليهم.

فيما شدد علي تواجد الفريق الطبي بالمستشفيات من الأطباء والتمريض والخدمات المعاونة طوال اليوم من اجل تقديم خدمة طوارئ بالمستشفيات طوال اليوم.



وقد دعا وكيل وزارة الصحة بقنا جموع المواطنين بضرورة الالتزام بطرق الوقاية والحماية والبعد عن الازدحام والبقاء بالبيوت من اجل الحد من انتشار المرض وحرصا علي سلامتهم.



بينما قال اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم توجيه مدير مستشفى قفط التعليمي بسرعة إخلاء الطابقين الثالث والرابع وتجهيزهما فى غضون ٤٨ ساعة لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا حال إكتشافها خلال الأيام المقبلة.







وأشار محافظ قنا، الى ان المستشفى تضم ٣٠ غرفة مطابقة لمعايير الحجر الصحى مؤكدا على أن وزارة الصحة حريصة على تقديم كافة اوجه الدعم وتوفير كافة المستلزمات الطبية بالمستشفيات التى تم اختيارها لعزل حالات الإصابة.







وخلال جولته بالمستشفى أكد الداودى على أهمية التثقيف الصحي ونشر الوعي لدي المواطنين بخطورة انتشار الفيروس مناشدا المواطنين بدعم جهود وقرارات الدولة المصرية والبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا فى حالات الضرورة لنتجاوز معًا هذه الأزمة.







وطالب محافظ قنا، اطقم الأطباء والتمريض بضرورة تطبيق تعليمات وزارة الصحة وإرتداء الكمامات أثناء التعامل مع المرضى للحد من انتشار الفيروس.







من جانبه أكد الدكتور رمضان الخطيب، على أنه حال الإشتباه في أي حالات مصابة يتم أخذ العينات واتخاذ الإجراءات الطبية بشأنها لافتا إلى أن المديرية أجرت تعقيما كاملا للعديد من المؤسسات الحكومية على مدار الإسبوع الماضى للحد من انتشار الفيروس.



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قال الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقتا، إنه تم عمل اجتمتع بمديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات العامة والمركزية في حضور الدكتور راجي تواضروس وكيل المديرية والدكتور اسامة الدسوقي مدير الطب الوقائي والدكتور اشرف الاحمر مدير الطب العلاجي ومديري الادارات المسؤولة بالمديرية لمناقشة سبل تقييم حالات الكورونا حسب بروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في التعامل مع اي حالة مشتبه باصابتها بفيروس كورونا بالمستشفيات.