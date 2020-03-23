"بالشومة والفانلة".. أحمد حلمي يشرح لجمهوره تطبيق حظر التجوال

نشر الفنان "أحمد حلمي فيديو من فيلم "آسف علي الإزعاج" يشبه بة كيف سيكون حظر التجول والخروج بعد الساعة سبعة وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".





وظهر حلمي في مقطع من الفيلم وهو يقوم بتهديد الناس والجريئ ورائهم بالشومة في الشارع وقام بتشبية ذلك بحظر التجول وطريقة التعامل مع المواطنين بعد الساعة سبعة ".



وعلق "حلمي"، قاصداً مداعبة جمهورة والتخفيف من القلق والتوتر بخصوص "فيروس كورونا" حيث قال "الخروج بعد الساعة سبعة".



وتفاعل العديد من الجمهور مع الصورة وقامو بالتعليق قائلين" نفسنا نشوف حظر التجول دا عامل ازاي، ربنا يحمينا جميعاً، دمك خفيف يا حلمي.



يشار أن حلمي قد نشر أيضا فيدي من فيلم ألف مبروك وهو يحتفل داخل الطائرة بنجاته من الموت، عبر مختلف منصات السوشيال ميديا وكتب "لما يجيلي دور برد عادى واخف منه"، في إشارة منه للوضع الحالي الذي يعاني منه العالم من تفشي فيروس كورونا



يذكر أن "حلمى"، قد بدأ التحضيرات لفيلمة الجديد، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، حسبما أعلن مؤخراً خلال مقابلته في أحد البرامج العربية، واكتفى بإعلانه عن تقديمه لفيلم جديد، دون الإفصاح عن اسم ومؤلف ومخرج الفيلم حتى الآن، كما أعلن عن دراسته لأكثر من سيناريو لتقديمه خلال الفترة المقبلة، حيث ينوى تقديم عمل سينمائى كل موسم.

