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رويدا عطية تقدم نصائح عن الكرونا من خلال "الفجر الفني"

الإثنين 23/مارس/2020 - 10:24 م
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رويدا عطية
رويدا عطية
الفجر الفني
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قدمت الفنانة رويدا عطية، عبر موقع "الفجر الفني"، عدة نصائح لتوعية جمهورها من الكورونا.

وتضمن مقطع الفيديو عدة نصائح لمتابعيها حيث يجب على الجميع الالتزام بالمنزل وعدم الخروج.

وناشدت الجميع بعدم الاستماع إلى الشائعات، واتباع جميع تعليمات الحكومة باستخدام أدوات التعقيم دائمًا، وعدم الخروج حفاظًا على سلامة وصحة الجميع كما حثتهم على القيام بكل تحذيرات الوقاية الممكنة.

في سياق آخر أطلقت النجمة رويدا عطية، الشهر الماضي أغنيتها الجديدة "حدا تاني" على موقعي أنغامي ويوتيوب.

الأغنية من كلمات علي المولى، والحان فضل سليمان، وتوزيع ايليا ناستا، وإنتاج "المولى بروداكشن" و"اربو"، وإشراف سمير المولى.

وحمل الكليب توقيع المخرج سامر محمود الذي تم تصويره في لبنان وتحديدا في منطقه عاليه، واظهر قدرات رويدا عطية التمثيلية بمشاركه الممثل طارق انيش.

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