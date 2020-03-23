إجراءات احترازية بكافة الشركات لمكافحة كورونا.. و"التعقيم" كلمة السر

يواجه الاقتصاد العالمي أزمة عالمية جديدة مع تفشي فيروس كورونا في كافة دول العالم تمثلت فى انهيار أسواق الأسهم وتعطل المصانع وتوقف كافة أوجه النشاط الاقتصادي بمعظم الدول.

ويواجه الاقتصاد المصري أزمة كورونا بثبات كبير حتى الأن، واتسمت الإجراءات الحكومية المتبعة والسيناريوهات الموضوعة بالحكمة وموافقة أحدث الأساليب المتبعة في مكافحة المرض بالعالم.

واستجابت الشركات بنوعيها العام والخاص لكافة إجراءات السلامة المتبعة للحفاظ على أرواح المواطنين دون النظر للخسائر المادية، حيث أن الكل حريص على سلامة العاملين وكافة المستهلكين للسلع والخدمات التى تقدمها كافة قطاعات الاقتصاد وهو ما دعا كافة الوزرات والهيئات والشركات العامة والخاصة إلى اتاحة العمل من المنزل لكافة فئات الموظفين الذين يمكنهم أداء عملهم بتلك الطريقة بجانب الاهتمام بإجراءات التعقيم والتطهير لكافة المنشأت والمصانع.

وكان للقوات المسلحة المصرية دور بارز فى تطهير كافة مؤسسات الدولة من مدارس وجامعات ووزارات وهيئات.

ولم تقف شركات القطاع الخاص مكتوفة الإيدي حيث أتاحت الشركات المتخصصة فى الخدمات وعلى رأسها شركات الاتصالات لموظفيها العمل من المنزل بجانب التعقيم واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية موظفيها

اتصالات مصر





وكانت شركة اتصالات مصر سباقة في طرحها للعديد من الخدمات والتطبيقات التي تطور من تجربة العملاء وتجعلهم يقومون بالعديد من الخدمات من على هواتفهم بدون الحاجة لزيارة الفروع أو التحدث الى ممثلي خدمة العملاء.

وفي ظل أهمية تجنب مغادرة المنزل لغير الحاجة تماشياً مع القرارات السباقة التي اتخذتها الدولة وأشادت بها القنوات والمواقع العالمية للحد من انتشار فيروس كورونا، أتت اتصالات مصر كداعمة لعملائها بتلك التطبيقات والخدمات التي تقدمها.

واتخذت أيضا اتصالات مصر مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة موظفيها وعملائها والمجتمع، فمنذ بدء انتشار الفيروس حول العالم، كانت اتصالات حريصة على ان تقدم لعملائها المعلومات والتوعية السليمة للوقاية من المرض، فكانت اول شركة محمول ترسل لقاعدة عملائها رسالة توعوية تحتوي على معلومات وإرشادات الوقاية بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية.

ومع اتخاذ مصر والعديد من الدول الأخرى الاجراءات الضرورية للحد من انتشار المرض، كان لزاماً على الشركة العمل بوعي كبير لإنجاح جهود الدولة وللمحافظة على جودة الخدمة المقدمة في ظل هذه الظروف الاستثنائية قامت الشركة بزيادة باقات ال ADSL وباقات منجز الهوائي المنزلي بنسبة 20% ومنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للعملاء عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الالكتروني. تقوم الشركة أيضاً باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحصر عملائها العالقين في الخارج وعمل كل ما يمكن من أجل مساعدتهم في البقاء على أتصال مع ذويهم.

كما تذيع الشركة مقاطع التوعية المرئية التي أرسلتها وزارة الصحة في جميع الفروع لنشر الوعي بين العملاء بالإضافة لتوفير المطهرات والتعقيم اليومي للفروع بما في ذلك الأسطح والأثاث والمصاعد والمقابض. كما أضافت الشركة شعار-جملة Stay Safe بمعنى أبقوا آمنين بجوار أسم شبكة اتصالات على جميع هواتف عملائها لتذكيرهم بأن سلامتهم هي الأهم وأن عليهم اتباع إرشادات السلامة للمحافظة على صحتهم.

وفي ظل هذه الظروف، كان لزاما على قيادات الشركة الاجتماع لاتخاذ مجموعة من القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية داخل مباني الشركة والفروع والتي أكدت حرص الشركة على صحة وسلامة الجميع وقد جاءت كالتالي:

• السماح للموظفين بالعمل من المنزل بالتنسيق مع المديرين لضمان استمرار العمل بالشكل المطلوب.

• إعطاء الأولوية للأمهات وأصحاب الأمراض المزمنة للعمل من المنزل.

• مضاعفة سعة الانترنت المخصصة للموظفين لدعمهم في تقديم الخدمة المطلوبة من المنزل.

• منع الموظفين من السفر الدولي للوقت الحالي والسماح بالسفر الداخلي للضرورة القصوى فقط.

• التوعية الداخلية للموظفين بشكل مستمر بإجراءات السلامة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عن طريق جميع طرق التواصل المتوفرة.

• التشديد على عدم التصافح بالأيدي بين الموظفين والحفاظ على المسافة الصحية اللازمة.

• توفير المطهرات في جميع مباني الشركة.

• عدم استقبال الزائرين داخل مباني الشركة.

• تأجيل أي فعاليات تدريبية داخل أو خارج الشركة.

• غلق صالة الألعاب الرياضية المتوفرة داخل الشركة.

• مراقبة الحالة الصحية لمقدمي الأغذية والمشروبات داخل الشركة بالإضافة لمتابعة إجراءات النظافة والتعقيم.

تعد هذه بعض من الإجراءات التي اتخذتها الشركة للحد من خطورة وانتشار الفيروس بالإضافة للتنبيه على الموظفين بالإبلاغ عند الشعور بأي عرض من أعراض البرد المعتاد حتى يتسنى للشركة التعامل مع الموقف وإرساله للجهة المختصة للاطمئنان على صحته وإبعاده هو وزملائه عن موقع العمل لفترة ال14 يوما التي تظهر بها أعراض الفيروس للتأكد من سلامتهم. وتتابع قيادات الشركة الاحداث يوميا للقيام بأي إجراءات احترازية جديدة تساهم في الحفاظ على صحة الجميع.

أما بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء والمستهلكين، فقد أصدرت Vivo تعليماتها لهم بالمحافظة على مسافة آمنة بينهم وبين العملاء أثناء استعراض المنتجات، مع تعقيم كافة الهواتف الذكية بصورة منتظمة والمحافظة على السلوكيات والممارسات الخاصة بالتعقيم والنظافة الشخصية بصورة دائمة.

فيفو الصينية





ومن جانبها وضعت Vivo مصر مجموعة من السياسات الداخلية لضمان سلامة وصحة العاملين بالشركة في مصر، مثل إجراءات العزل المنزلي الذاتي والقياس اليومي لدرجة الحرارة، واطلاع الموظفين بأحدث المعلومات عن موقف انتشار فيروس كورونا المستجد أولاً بأول.

وبعد انتشار الفيروس في مصر والشرق الأوسط، قامت Vivo بتفعيل دور فريق الاستجابة للطوارئ، والذي يُطلع العاملين على آخر المستجدات والمعلومات حول الفيروس وانتشاره، كما تتضمن تلك المعلومات سلسلة من التوصيات والنصائح المتعلقة بكيفية حماية الموظف لنفسه وغيره، والقيام بالترتيبات اللازمة بمرونة أداء الأعمال (مثل تطبيق سياسة العمل من المنزل)، وكذلك كيفية دعم العاملين الذين أصيبوا بالمرض. هذا وقد قامت Vivo مصر بتعليق كافة الأنشطة التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين والعملاء، ونصحت كل الموظفين بالعمل من المنزل، وحثتهم على اجراء الاجتماعات عبر الهاتف بدلاً من الاجتماعات المكتبية. هذا وتتوافق هذه الإجراءات والمعايير الصارمة مع ما تتخذه السلطات المصرية المختصة للحد من انتشار الفيروس. توفر الشركة كذلك الأقنعة الواقية ومطهرات اليد لكل العاملين في الشركة.

جوميا مصر





أما جوميا ، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في إفريقيا، فقد عرضت تقديم دعم نظامها الإيكولوجي المتكامل الذي يشمل منصة التسوق والخدمات اللوجستية والمدفوعات عبر الإنترنت للحكومات في إفريقيا ، كجزء من الإجراءات العالمية ضد فيروس COVID-19.

و صرح هشام صفوت ،الرئيس التنفيذي جوميا مصر "نحن فخورين بالشراكة مع السلطات المختصة للمساعدة في محاربة فيروس COVID-19 ودعم مجتمعاتنا حيث إن منصات التجارة الإلكترونية مثل جوميا و التي تتوفر بها خاصية الدفع الإلكتروني وقدرات توصيل المنتجات، تعتبر جزءًا من إستراتيجية إفريقيا لمقاومة هذا الوباء."

وتشمل إجراءات جوميا لدعم الحكومات في مقاومتها لفيروس COVID-19 ما يلي:

إمكانية طلب المنتجات عبر الإنترنت لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي بين الأشخاص من خلال تقديم التوصيل بدون احتكاكوالقضاء على التلامس الجسدي مما يعمل على تقليل انتشار العدوى من شخص لآخر.

وتعقيبا على هذه الإجراءات في مصر ، قال صفوت: "تبذل جوميا في مصر قصارى جهدها لتخفيف العبء عن المواطنيين في توصيل كافة المنتجات اللازمة لهم خاصة منتجات العناية الشخصية التي تتطلبها الأسر المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بأسعار معقولة، علاوة على الدور البناء الذي تقوم به جوميا من خلال شبكة موزعيها للحفاظ على صحة العملاء وآمنهم حيث نقوم باتباع كافة المعايير الصحية الواجبة والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية في توصيل هذه المنتجات للحفاظ على صحة موظفينا وكذلك عملائنا".

وعرض المنتجات الأساسية مثل الطعام والمواد المطهرة والمعقمة بأسعار معقولة علي منصة التسوق وذلك عن طريق الشراكة مع ألاف البائعين مثل شركة ريكيت بينكيزر والعديد من الشركات الاخري. نعمل علي الحفاظ علي أسعار مناسبة ومحاربة المضاربة حيث تنازلت جوميا عن العمولة علي العديد من المنتجات الصحية لمساعدة المستهلكين على الحصول على المنتجات بأقل سعر و محاولة التحكم في الأسعار.

بجانب عرض خدمات شبكة جوميا اللوجستية للمساعدة في توزيع النشرات الصحية والمنتجات الرئيسية وبالإضافة إلى ذلك توفر جوميا خدمات التوصيل الآمن للمستهلكين في كل مكان وذلك يشمل المناطق النائية والريفية حيث يعتبر هذا من الأمور الهامة بشكل خاص لكبار السن والمرضى في المنازل.

لقد عرضنا أيضا تقديم خصومات خاصة لجميع المدفوعات التي تتم عبر JumiaPay في كل البلاد التي تعمل فيها خاصية JumiaPay للترويج للمعاملات غير النقدية وذلك لدعم جهود الحكومات في تقليل مخاطر نقل العدوى عن طريق لمس النقود.

وأوضح صفوت أن جوميا تتعاون مع وزارات الصحة في مصر وغانا وساحل العاج والمغرب وأوغندا وجنوب إفريقيا باستخدام منصتنا عبر الإنترنت لتبادل الرسائل الصحية الهامة من الوزارات ونتعامل أيضًا مع وزارات الصحة في البلدان الأخرى حيث تعمل جوميا لتقديم نفس الشيء.

ونتوقع أنه مع تطور الوباء ، قد تحتاج السلطات الصحية إلى إرسال العديد من النصائح والتحذيرات ويمكن لمنصة مثل جوميا أن تعزز مدى وصول المعلومات الهامة.

شركات النقل





في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وتوجيهات وزارة قطاع الأعمال العام للشركات التابعة لها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، واصلت شركات نقل الركاب (شرق الدلتا - غرب ووسط الدلتا - الصعيد) للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري تطبيق التدابير الوقائية اللازمة التي تحقق عدم انتشار فيروس الكورونا عن طريق وسائل المواصلات.

وبدأت هذه الإجراءات بتخفيض نسبة العمالة بمنافذ (حجز التذاكر - الجراجات - محطات الركوب ... الخ) منعا لتكدس العاملين في المناطق، واستخدام وسائل التطهير ( مضخات - سوائل التطهير - زي التطهير للقائمين بالتطهير - كمامات ... الخ)، وتنفيذ أعمال التعقيم على العاملين بالشركات التابعة والمتعاملين مع الجمهور.

كما يجرى تعقيم جميع ( الجراجات - الورش - محطات ركوب الركاب - مناطق انتظار المواطنين - جميع المباني الادارية ) بالشركات التابعة بصفة دورية، وكذلك تعقيم جميع الاتوبيسات من الداخل داخل الجراجات وقبل بدء الرحلة بمحطة القيام وبعد وصول الرحلات بمحطة الوصول، مع إلزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء قيادتهم للمركبات طوال فترة الرحلة.

وتضمنت الإجراءات تخفيض نسبة الاشغال من طاقة الاتوبيسات من خلال تقليل عدد الركاب بنسبة 50% من عدد 50 راكب إلى عدد 25 راكب بكل اتوبيس / رحلة ( بمعدل راكب في كل كرسي مزدوج ) لترك مسافات كافية للوقاية.





مصر للتأمين





وحرصاً من شركة مصر لتأمينات الحياة، إحدى شركات مصرالقابضة للتأمين، على سلامة وراحة عملائها وتنفيذاً للإجراءات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة لتقليل الاتصالات الشخصية بقدرالإمكان وتخفيض التعاملات النقدية، يمكن لعملاء شركة مصرلتأمينات الحياة استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة بالفعل للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وكذلك سداد الأقساط المستحقة وذلك عبرشبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني التي تتمثل في:

· الموقع الرسمي misrlife.com وتطبيق الهاتف المحمول Mobile App لشركة مصر لتأمينات الحياة.

· من خلال منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمنتشرة في فروع الشركة.

· من خلال المحافظ البنكية Mobile wallets.

· من خلال خدمات فوري المتاحة على ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك الأهلي المصري.

وفي هذا السياق، قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين: "تحرص شركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها على اتباع كافة سبل الوقاية وحماية شركائها سواء عملائها أوموظفيها من كافة الأمراض والحد من انتشارها. لذا تقوم شركات مصر القابضة للتأمين بحث عملائها على التعامل من خلال طرق الدفع الإلكترونية والتطبيقات الرقمية في الحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وسداد الأقساط التأمينية ومعرفة كل ما هو جديد فيما يتعلق بخدمات الشركات".

ومن جانبه، صرح د. أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة: "في إطارالإجراءات الرامية للحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تستمر مصر لتأمينات الحياة في تعزيز فريق الدعم الفني ومركز الاتصالات، وذلك لتسهيل تأدية الخدمات التأمينية المختلفة، بالإضافة لإتاحة كافة سبل الدفع الإلكترونية عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع تتيح لعملائنا سداد الأقساط مباشرة لتخفيض التعاملات النقدية".

وأضاف د. عبد العزيز: "أن شركة مصر لتأمينات الحياة تعتبر من أولى الشركات التي بدأت تقديم خدماتها إلكترونياً سواء على مستوى تقديم الخدمة أو عمليات تحصيل الأقساط وإتاحه كافة المعلومات لعملائها في أي وقت عبر كافة الوسائل الرقمية وكذلك مركزالاتصالات وذلك تسهيلأ على العملاء وتوفيراً للوقت والجهد، بالإضافة إلى تأمين عمليات الحصول على المعلومات أو سداد الأقساط والحد من التعاملات النقدية حيث أن الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المجالات هدفها الرئيسي تقديم أفضل خدمة لعملائنا وفقاً لأفضل الممارسات الدولية".

فودافون مصر

ومن جانبها أعلنت فودافون مصر عن عدد من الإجراءات الاحترازية التى أتخذتها الشركة وشملت تعليمات خاصة لضمان إستمرارية العمل وخدمة أكثر من 44 مليون عميل، ومساعدتهم على مواكبة الأحداث الغير عادية التى تمر بها البلاد، حيث أتاحت فودافون مصر زيادة فى سعة الإنترنت المنزلى لكل العملاء بنسبة 20% وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانا طبقا لمبادرة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا وقد بدأت الشركة تفعيل العديد من هذه الأجراءات أهمها تواجد أكثر من ألفين مهندس وفنى شبكات بصفة مستمرة لضمان سير العمل وجودة الشبكة والتغطية، بالإضافة إلى توفير القفازات و الكمامات (أغطية الوجه) للموظفين. كما قامت الشركة بزيادة تعقيم المسطحات والأرضيات والحمامات والمصاعد فى كافة الفروع ومنافذ البيع وتوفير مطهرات اليد، وعملت أيضا على تنظيم عمليات دخول وخروج العملاء فى منافذ البيع بطريقة مختلفة وجعل وقت الإنتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.

كيان ايجيبت

و في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد وطبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية اتخذت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار وكيل علامة سكودا في مصر الإجراءات الاحترازية اللازمة للتجاوب مع الأزمة الحالية الخاصة بمخاوف تفشي (كوفيد-19) في مصر من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالشركة والمستهلكين أيضا.





وتنص هذه الإجراءات على تقليل مواعيد العمل الرسمية، والسماح لبعض موظفي الشركة العمل من المنزل إذا كانت طبيعة عملهم تسمح بذلك، بالإضافة إلى وضع خطة تناوب للموظفين حرصًا على تقليل الاتصال المباشر بينهم داخل مقر الشركة.





أضافت الشركة أن هناك مسئولية والتزام تجاه مستهلكينا في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر على العالم كله وليس مصر فقط ولذلك لن نغلق مواقعنا أو فروعنا المنتشرة أمام من يحتاج لخدمة أو صيانة في ظل هذه الظروف ولكن اتخذنا إجراءات وقائية تحافظ على الموظفين والفنيين وكافة العاملين وأيضا تضمن القدر الكافي من الوقت الذي نتلقى فيه طلبات واستفسارات عملاؤنا وتقديم الدعم المناسب لهم.





تشمل القرارات التي أعلنتها كيان ايجيبت منع أي تجمعات أو اجتماعات أو أنشطة نهائيًا بالشركة، ويتم استثناء الاجتماعات الهامة بما لا تزيد عن خمس أفراد ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية نحو تهوية المكان والتزام الحضور بمستلزمات الوقاية، وفى حالة الاجتماعات الطارئة يتم الاعتماد على خاصية video conference عبر الانترنت.





كما قررت منح إجازة مرضية لمدة 14 يوم مدفوعة الأجر لكل من تظهر عليه أعراض الأنفلونزا وغيرها، مع إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من سلامة العاملين.





وأكدت شركة كيان ايجيبت أن هناك نظام مراقبة صارم داخل الشركة للتأكد من التزام كافة العاملين بالشركة من اتباع تعليمات منظمة الصحة العالمية بارتداء كمامات وقفازات أثناء تأدية العمل واستخدام المطهرات اللازمة، وقامت "كيان" بعملية تعقيم كاملة لمبان الشركة وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالموظفين فضلا عن المعارض وأيضا جراج السيارات.





عز العرب





فيما أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات عن حرصها الشديد على صحة وسلامة عملائها وموظفيها من خلال إتباعها لأعلى المعايير العالمية الاحترازية والوقائية وفقًا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وقد شددت الشركة على أنها تتبع نفس الاجراءات في جميع صالات العرض ومراكز الخدمة، وكذلك جميع سيارات العملاء بعد انتهاء الإصلاحات بها وقبل تسليمها، بالإضافة الى السيارات الخاصة بتجربة القيادة بعد كل استخدام لها. هذا ويخضع جميع موظفيها للفحص الدوري المستمر في مواقعهم بواسطة أطباء الشركة حرصًا على سلامتهم.





كما أكدت الشركة على أنها مستمرة في تقديم الخدمة لعملائها عبر معارضها ومراكز الخدمة التابعة لها، وعبر خدمة الإصلاح المتنقلة والمتاحة للوصول للعميل في مقره من خلال موعد مسبق (خاضعة لقيود الحركة المعلنة من قبل الحكومة).





وأضافت الشركة أنها اعطت امتيازات العمل من المنزل للموظفات الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، وكذلك لأي موظف تظهر عليه أعراض الإنفلونزا أو أي أعراض مرضية أخرى تضعف قدرات جهازه المناعي وتجعله عرضه لمخاطر الإصابة بفايروس كورونا، ويأتي هذا اتساقًا مع ما أعلنته الحكومة المصرية من إرشادات ونصائح صحية.



