عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية بأن مسئولي الزمالك فتحوا خط المفاوضات مع أحمد فتحي نجم الأهلي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.





وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم يجدد للأحمر بشكل رسمي ولم يتم الإعلان عن فتح باب مفاوضات التجديد.





وكشفت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك عرضوا على فتحي الحصول على 30 مليون جنيه على أن تكون مدة العقد موسمين مقبلين لكن فتحي لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.





وأشار مصدر داخل الزمالك إلى أن فتحي لم يجتمع مع أي مسئول من الإدارة حتى الآن والأمر لا يتعدى مجرد مفاوضات عن طريق وسطاء حتى هذه اللحظة.





ودخل الزمالك في خط المفاوضات مع أحمد فتحي قبل موسمين وذلك قبل تجديد عقده مع الأهلي لكنهم لم ينجحوا في الحصول على توقيعه وفضل فتحي الاستمرار مع القلعة الحمراء.







