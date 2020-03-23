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تعافي أسعار النفط بنهاية التعاملات بعد جلسة متقلبة

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:38 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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تعافت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة،  مع مراقبة تطورات كورونا وإجراءات الحكومات والبنوك المركزية.

وتعهد الاحتياطي الفيدرالي بشراء كميات غير محدودة من الأصول لدعم الأسواق المالية وسط اضطرابات فيروس كورونا.

وتسارعت حالات الإصابة والوفيات عالمياً جراء فيروس كورونا لأكثر من 350 ألف إصابة و 15 ألف متوفي، وسط زيادة كبيرة في إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة.

ولا يزال  الكونجرس الأمريكي يدرس إقرار حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد والشركات بنحو تريليوني دولار أو ما يعادل 10 بالمائة من حجم الاقتصاد الأكبر عالمياً مع فشل تمرير هذا التشريع للمرة الثانية.

ويتعرض الخام لخسائر فادحة في الفترة الماضية بسبب تراجع الطلب جراء توقف حركة السفر والإنتاج حول العالم بفعل تفشي فيروس كورونا، بالإضافة إلى تخمة المعروض مع حرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وصعد سعر خام غرب تكساس الأمريكي تسليم مايو بنحو 3.2 بالمائة مسجلاً 23.36 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 20.80 دولار للبرميل.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر مايو بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 27.17 دولار للبرميل.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خام برنت حالات الاصابة تفشي الفيروس اسعار النفط 15

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