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أمريكا: نتيجة مبكرة رائعة لعلاج كورونا ونبدأ تطبيقه الثلاثاء

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:24 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن "المؤسسات الطبية الأمريكية اقتربت من إنتاج علاج لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19)".

وكتب ترامب، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نتيجة مبكرة رائعة للعلاج الذي سيبدأ تطبيقه غداً في ولاية نيويورك وأماكن أخرى".

وأرفق مع تغريدته تقريرا من صحيفة "نيويورك بوست"، يتحدث عن علاج رجل مصاب بفيروس كورونا يبلغ من العمر 52 عاماً عن طريق دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج الملاريات وأمراض المناعة الذاتية.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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