أخطار السوشيال ميديا.. حملة اجتماعية لشباب إعلام القاهرة بعنوان "Be you"

"من الضروري أن يُصبح كل شاب نفسه، ولا يقلد المؤثرون الاجتماعيون، ولا يؤيديهم في كل ما ينشر".. بتلك الكلمات افتتح 16 طالبًا وطالبة مشروعهم بقسم العلاقات العامة والإعلان -كلية الإعلام جامعة القاهرة، واذلي جاء تحت شعار "Be You".





"Be You" جاء في هيئة حملة اجتماعية، انطلقت في مطلع فبراير 2020، نادت الشباب المصري؛ للاستيقاظ من غفلة السوشيال ميديا وما تفعله بهم وما يفعلون هم عليها، وقالت الحملة: "لتكن لكل شاب مصري شخصيته المستقلة الناضجة القادرة علي بناء مستقبل واعٍ، فليس كل ما ينشر علي صفحات التواصل الاجتماعي إيجابي يستحق المتابعة، فكم من منشورات سلبية نجعلها جزء من حياتنا فقط لمتابعتنا لها".





يشرف على الطلاب المشاركين بالحملة الدكتورة إيمان سليمان، والأستاذة خلود ماهر، بقسم العلاقات العامة والإعلان، بينما شارك في المشروع من الطلاب: عبد الرحمن أحمد، خلود دسوقي، نسرين علاء، تُقى حسام، سارة صلاح، كريستين مكرم، كلارا عادل، مريم نادر، مارينا نسيم، مريم مدحت، يوستينا يوسف، مروة محمود، مها محمود، غادة إيهاب، أميرة محمد، رضوي حمادة.