Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخطار السوشيال ميديا.. حملة اجتماعية لشباب إعلام القاهرة بعنوان "Be you"

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:25 م
Advertisements
Be you
Be you
Advertisements
"من الضروري أن يُصبح كل شاب نفسه، ولا يقلد المؤثرون الاجتماعيون، ولا يؤيديهم في كل ما ينشر".. بتلك الكلمات افتتح 16 طالبًا وطالبة مشروعهم بقسم العلاقات العامة والإعلان -كلية الإعلام جامعة القاهرة، واذلي جاء تحت شعار "Be You".

"Be You" جاء في هيئة حملة اجتماعية، انطلقت في مطلع فبراير 2020، نادت الشباب المصري؛ للاستيقاظ من غفلة السوشيال ميديا وما تفعله بهم وما يفعلون هم عليها، وقالت الحملة: "لتكن لكل شاب مصري شخصيته المستقلة الناضجة القادرة علي بناء مستقبل واعٍ، فليس كل ما ينشر علي صفحات التواصل الاجتماعي إيجابي يستحق المتابعة، فكم من منشورات سلبية نجعلها جزء من حياتنا فقط لمتابعتنا لها".

يشرف على الطلاب المشاركين بالحملة الدكتورة إيمان سليمان، والأستاذة خلود ماهر، بقسم العلاقات العامة والإعلان، بينما شارك في المشروع من الطلاب: عبد الرحمن أحمد، خلود دسوقي، نسرين علاء، تُقى حسام، سارة صلاح، كريستين مكرم، كلارا عادل، مريم نادر، مارينا نسيم، مريم مدحت، يوستينا يوسف، مروة محمود، مها محمود، غادة إيهاب، أميرة محمد، رضوي حمادة.
Advertisements

أخبار تهمك

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجول لمكافحة "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

منذ نصف ساعة

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

09:32 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status