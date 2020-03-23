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جامعة أمريكية: إصابات فيروس كورونا تتجاوز 40 ألفا خلال يومين

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:11 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت جامعة جونس هوبكينس بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء الإثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في أمريكا تخطى 40 ألف شخص؛ حيث تضاعف العدد تقريبًا خلال يومين.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، فإن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا، الذي يتسبب به الفيروس ارتفع إلى 41 ألف شخص، بزيادة 8 آلاف إصابة عن يوم أمس، وتوفي 485 شخصًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، إن "إدارته تعمل على إرسال العديد من الإمدادات الطبية إلى الولايات المتضررة مثل نيويورك وواشنطن، بعدما تضررتا بشكل كبير من فيروس كورونا".

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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كورونا فيروس كورونا أمريكا

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