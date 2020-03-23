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"خليك في بيتك".. حملة من مذيعي إكسترا نيوز

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:19 م
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إكسترا نيوز
إكسترا نيوز
الفجر الفني
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أطلق مذيعو ومذيعات قناة Extra News، حملة "إحنا في شغلنا.. هنوصلكم الخبر"، لحث المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية التي أعلنتها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك أيضا لتوضيح أهمية الإعلام في نقل الخبر ومتابعة المستجدات لتصل للمشاهد أولا بأول، لذلك لا بد أن يواصلوا عملهم الإخباري رغم الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وظهر الإعلاميون والإعلاميات في العديد من الصور، داخل غرفة الأخبار، وقد حملوا لافتات كتب عليها شعار الحملة، مضاف إليه عبارة "خليك في بيتك.. عشان متبقاش أنت الخبر".

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