بن شرقي يكشف عن اتفاق مفاجئ بينه وبين أوناجم قبل مواجهة الترجي

كشف المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك عن اتفاق مفاجئ بينه وبين مواجهة محمد اوناجم قبل مواجهة النادي الأبيض ضد نادي الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وأكد بن شرقي أنه تعاهد مع أوناجم على الفوز على الترجي وحصد البطولة على حساب الفريق التونسي.

وقال أشرف بن شرقي في تصريحات صحفية: "كانت مباراة الترجي لها مذاق خاص بالنسبة لي ولمحمد أوناجم الذي تعاهدنا قبل المباراة أن نحقق الفوز لاسعاد جماهير الزمالك".

وتابع: "كنا نسعى للثأر من الترجي بعد أن أطاح بنا من دوري الأبطال ونحن نلعب بصفوف الوداد البيضاوي، لذا قررنا أن نحقق الفوز علىهم لاسعاد الملايين والتوفيق وقتها كان حليفنا".

وأضاف: "الخسارة التي تلقيناها من الترجي في أبطال إفريقيا نسخة 2018 ونحن حاملين للقب، لم ننساها لذا قررنا الثأر منه والفوز كان حليفنا وأعتقد أن ملايين من جماهير الوداد كانت تشجعنا وتقف بجوارنا أمام الترجي".

وانهى بن شرقي تصريحاته قائلا: "قبل المباراة تحالفنا على التتويج بهذه البطولة لإسعاد ملايين الزمالك والثأر ايضا لجماهير الوداد".

يذكر ان نادي الزمالك كان قد تمكن من الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب نادي الترجي التونسي بعد الفوز على الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.



