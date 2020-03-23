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البحرين.. تعليق إقامة الصلوات في جميع المساجد بسبب "كورونا"

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:58 م
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بوابة الفجر
وكالات
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‏أعلنت الأوقاف السنية البحرينية، مساء اليوم الإثنين، عن تعليق إقامة صلاة الجمعة الجماعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها اعتبارًا من صلاة المغرب اليوم وحتى إشعار آخر؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقالت الأوقاف في بيان: "استنادًا إلى رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعملاً بمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الدين والنفس، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا والتزاماً بالمسؤولية الوطنية والإنسانية، وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات وقائية للتصدي للفيروس".

وأضافت: "وفي ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للتصدي لفيروس كورونا، ومنها منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، تعلن إدارة الأوقاف السنية عن تعليق إقامة صلاة الجماعة والجمعة في جميع المساجد والمصليات التابعة لها، اعتباراً من صلاة المغرب من اليوم الاثنين وحتى أشعر آخر"، حسب ما نقلت صحيفة "الوطن" البحرينية.

وطلبت الإدارة من المصلين أن "يلتزموا بهذا الواجب، ويحافظوا على أداء الصلاة في بيوتهم وأن يتوجهوا إلى الله تعالى بالدعاء لصرف البلاء، ويحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والأمان والسلامة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل".

هذا وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء اليوم، أنه تم تسجيل 43 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 211 حالة، بالإضافة إلى تعافي 15 حالة، وذلك خلال 24 ساعة، وفقًا لما نقلته صحيفة "الأيام" البحرينية.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا تعليق إقامة الصلوات البحرين

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