Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد أبو بكر: غسيل اليدين هو الحل الأمثل لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:11 م
Advertisements
الإعلامي خالد أبو بكر
الإعلامي خالد أبو بكر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن جميع حكومات العالم أكدت على أن غسل اليدين هو الحل الأمثل لمواجهة فيروس كورونا، معقبًا: "لازم نعسل ايدينا لمدة 20 ثانية هو ده الحل".

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن معدلات انتشار فيروس كورونا في مصر وفقًا لما هو موجود في العالم معقولة حتى الآن، مشيرًا إلى ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الخروج من المنزل في بلد مثل فرنسا أصبح بإذن مسبق من الحكومة، وشوارع باريس أصبحت فارغة، مشيرًا إلى أن الجميع حياته مهدده إذا لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا


هذا وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


Advertisements

أخبار تهمك

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يطالب بفرض حظر تجول لمكافحة "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بعد صفعة حجازي.. الأهلي يستقر على الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

منذ نصف ساعة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ يوم

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الأطباء" تزف بشرى سارة لأعضائها بشأن كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ ساعتين و 17 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:42 م

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

06:17 م

ريال مدريد يحدد خليفة راموس

09:32 م

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status