بدأت في الإذاعة وانتقلت إلى التلفزيون.. قصة مسلسلات رمضان

تفصلنا أيام عن بداية حلول شهر رمضان الكريم الذي يستقبله الشعوب بكل شوق بما فيه من روحانيات وخير وفضل على الجميع.



ولاشك أن الفن شارك في رمضان بشكل كبير ومؤثر على مدار التاريخ من مسلسلات وبرامج وحتى الإعلانات.



ومن خلال هذا التقرير نُقدم لكم بوابة " الفجر الفني " رمضان بين الماضي والحاضر عبر الإذاعة والتليفزيون



بدأ نجوم الزمن الذهبي بتقديم وجبات فنية دسمة للمستمعين عبر أثير الإذاعة ومن أشهر المشاركين فيه فؤاد المهندس، شويكار عبر مسلسل كوميدي يحمل إسم "دنيا بنت دنيا" وهو من تأليف أحمد بهجت، وإخراج يوسف حجازي، والألحان كمال الطويل، وعدة مسلسلات قاما بها الثنائي وهم "شنبو في المصيدة" التي تحول بعد ذلك إلى فيلم، "الراجل دة هيجنني".



وكان الجمهور في تلك الوقت يلتفت حول الإذاعة لعدم ظهور التليفزيون حينها، وبدأت الفوازير من خلال الإعلاميتين آمال فهمي، وسامية صادق، عبارة عن أسئلة، ويقوم المشاركون بإرسال الإجابات عبر البريد لتنتقل الفكرة إلى التلفيزيون عام 1961 ظهرت فوازير الأمثال، وكانت عبارة عن فقرة درامية يذكر فيها أحد الأمثال ويرسل المشاركون الإجابة.



كان القنوات عبارة عن ثلاث قنوات فقط تُقدم من خلالها الأعمال التليفزيونية للنجوم والنجمات في الستينات والسبعينات والثمانينات



والانطلاق الحقيقي للفوازير عن طريق ثلاثي أضواء المسرح وهم "سمير غانم، جورج سيدهم، الضيف أحمد" وكانت من إخراج أحمد سالم.



وفي عام 1975 قامت النجمة نيللي، بمتابعة فكرة الفوازير والتي تعاونت مع المخرج فهمي عبد الحميد، في إخراج فوازير عالم ورق إلى أن وافته المنية أثناء التصوير، واستكملها جمال عبد الجميد.



كما قامت نيللي، بفوازير "الخاطبة" وكان الجمهور يلتف بعد الإفطار لمشاهدتها وكانو متعلقين كثيرًا بها.



وقدم الفنان الكبير سمير غانم، مع المخرج فهمي عبد الحميد، فوازير "فطوطة" وهي شخصية محببة لجيلًا بأكمله.



أما عن النجمة شيريهان، قدمت العديد من الفوازير التي علقت في أذهان الجمهور ومنها "حاجات ومحتاجات، وألف ليلة وليلة".



كانتا تتبادلا النجمتان نيللي وشيريهان، بالفوازير كل عام وأصبح اسمهما متربط برمضان بشكل كبير جدًا.



فوازير "جيران الهنا" الذين استكملا بهم زمن الفوازير الجميل وهو من بطولة الفنان وائل نور، والفنانة وراقصة الباليه نادين.



ومن الفوازير إلى المسلسلات بدأ اتجاه نجوم الفن إلى رمضان بالتليفزيون بعد المسلسل الكوميدي حكايات ميزو للنجم الكبير سمير غانم، وذلك عام 1977.



ثم مسلسل بكيزة وزغلول للنجمتان الكبيرتان سهير البابلي، وإسعاد يونس، وذلك عام 1986.



ثم ليالي الحلمية الذي شارك فيه أكثر من 300 فنان على مدار أجزائه والذي بدأ عام 1987.



حكايات هو وهي، وهو المسلسل الوحيد في تاريخ السندريلا سعاد حسني، مع النجم الكبير أحمد زكي.



مسلسل الشهد والدموع، الذي شارك فيه الكثير من النجوم في أجزائه وحقق مشاهدات كبيرة وألتف حوله الجمهور بشكل كبير.



مسلسل ضمير أبلة حكمت، لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وهو من المسلسلات الخالدة لها وذلك عام 1991.



ومسلسل "هوانم جارن سيتي" واحد من أهم كلاسيكيات الدراما المصرية وشارك فيه العديد من النجوم، وذلك عام 1997.



برغم قلة القنوات لكن كانت الإذاعة والتليفزيون يقدمون ما يجعلهم يفكرون ويقرأون ويتفاعلون.



ومن المسلسلات إلى البرامج كان برنامج "كلام من ذهب" الذي قدمه الإعلامي طارق علام، على مدار سنوات عبر التليفزيون المصري.



برنامج "صحة وعافية" للتوعية الصحية في شهر رمضان الكريم، واعتمد على الدراما والتمثيل للتوعية بالعادات الصحية الخاطئة التي نمارسها فيه.



برنامج "حوار صريح جدًا" للإعلامية منى الحسيني، وهو من أوائل البرامج التي اتسمت بالجرأة الحوارية، وعُرض على مدار سنوات في شهر رمضان.



"يا تليفزيون يا" كان يقدمه رسام الكاريكاتير الكبير رمسيس زحاري، بدأ عام 1984 واستمر أكثر من عشرين عامًا.



"بدون كلام" وهو برنامج مسابقات يقوم على استضافة الفنانين وكان يقدمه الفنان حسن مصطفى.



"الكاميرا الخفية" وهو من أكثر البرامج التي طال عرضها وبدأت مع فؤاد المهندس، إلى حسين الإمام، ثم إبراهيم نصر وسلسلة زكية زكريا.



ومن البرامج إلى المونولوج الذي ارتبط برنامج ومنهم إسماعيل يس، ومحمود شكوكو، والأإاني أشهر دويتو صباح وفؤاد المهندس، وأغنية "الراجل دة هيجنني".



وبرامج الأطفال "خيال الظل، بوجي وطمطم، بكار، قصص الأنبياء" وتعلق بهما الكبار أيضًا على مدار سنوات عرضهما.



أما عن الإعلانات كانت هي فاكهة رمضان، وكان طارق نور، له نصيب الأسد فيها وعاصرها جيل الثمانيات والتسعينات وحبها عن ظهر قلب وظهر فيها عدد كبير من نجوم الفن الحالي.



ومن الماضي إلى الحاضر أصبح التليفزيون يحمل العديد من القنوات وتجد زخم وكم من المسلسلات والبرامج والإعلانات بشكل كبير جدًا، ويشارك نجوم الفن كل عام بمسلسل ونجد الكثير منهم يشارك بأكثر من العمل بالتليفزيون والإذاعة.



أصبحت الإعلانات هي المتحكم الأول في الدراما وما يُعرض على المشاهد وما يزعجهم هو عرض الإعلان كل خمس دقائق تقريبًا وسط المسلسل.



ومن المشاركين في رمضان الفنان رامز جلال، يشارك ببرامج مقالب ويستضيف فيها النجوم من الفن والرياضة ويلتف حوله الجمهور ويحقق نسب مشاهدات عالية، ويصبح تريند على مدار الثلاثون يومًا من الشهر.



ومن النجوم الذين أصبحوا متألقين في شهر رمضان هو النجم ياسر جلال، الذي ينتظر الجمهور المسلسل الجديد له كل عام.



النجم يحيى الفخراني، الذي يقوم بعمل مسلسل كل عامين، وفور علم الجمهور بوجوده في شهر رمضان ينتظرونه بكل شوق لما يقدمه من قيمة فنية.



أصبح التليفزيون مليء بالقنوات الكثيرة وتاه الجمهور بينهم بسبب كثر المسلسلات والبرامج والإعلانات الزائدة جدًا ومزعجة للجميع وهو ما أبعد المشاهدين عن مشاهدته والإتجاه إلى وسائل أخرى.